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樂天本周日先發投手難產　古久保苦笑：要猜拳　

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）
▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿近期由於主力先發投手黃子鵬、曾仁和因為受傷缺陣，這幾周都面對調度困難，樂天桃猿日籍總教練古久保健二苦笑，「要猜拳。」

這幾周先發投手人力吃緊，包括拉上牛棚投手陳鴻文上來先發，加上年輕投手補上輪值，其中每個禮拜日的先發投手最為煩惱，被問到這禮拜日先發投手，古久保健二苦笑說，「要猜拳。」

古久保健二透露，「曾仁和狀況還差一點，還沒有開始牛棚練投，黃子鵬本周會在二軍出賽，只要身體狀況沒有問題，下禮拜有機會回來。」

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樂天桃猿投手教練許銘傑表示，「禮拜天先發投手還沒決定，因為下周一沒比賽，如果可以上場的投手都會準備，其實也不是先發投手，而是挑出先投的投手。」

許銘傑解釋，「週日就是車輪戰，可以投2局以上的投手都是考慮人選，包括蘇俊璋、舒治浩、曾家輝、楊彬，也都是人選，看這兩天投手使用狀況，曾家輝前一場比較可惜，投過一輪之後，不知到是體力下滑，還是配球模式問題，沒有那麼好，所以先暫時放在中繼，盡可能不要失分，把失分壓到最低。」

此外，許銘傑表示，「黃子鵬如果本周投完二軍沒有問題，下周會拉上一軍，曾仁和調整有點起伏，不希望太早拉上來。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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