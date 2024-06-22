台灣天氣濕又熱　威能帝先發換穿2件球衣、3件內衣

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿22日7比2打敗富邦悍將，奪下4連勝，樂天洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發8局僅失1分，其中今天天氣炎熱，賽後威能帝表示，「換了2件球衣與3件內衣。」

本場威能帝先發8局，用了109球，75個好球，被擊出9支安打，投出4次三振，沒有任何四死球，失掉1分自責分，取得本季第7勝，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，威能帝表示，「天氣真的蠻炎熱，蠻潮濕，水分流失蠻快的，需要1局到2局適應天氣，後面還是有把實力拉上來，沒有什麼太大的問題，身體是OK的。」

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威能帝透露，「比賽過程換了兩件球衣與三件內衣，前4局時間比較早，天氣比較炎熱，太陽下山之後，氣溫就比較OK，今天在台灣的感覺比去年更熱，去年我是8月來的，現在6月真的很熱。」

拿到本季第7勝，威能帝表示，「在沒有出賽的日子，一直訓練自己，包括跑步與重量訓練，讓自己維持，有時候有點累，都是正常的，球季就是這樣長，在沒有出賽的時間，把身體狀態拉回來。」

連續2場先發三振數並不多，威能帝表示，「不太在意三振，希望乾淨俐落完成局數，盡量拉長局數，幫球隊爭取空間，有時候賽程蠻緊湊，牛棚人數有點吃緊，牛棚也有點疲勞，希望幫助球隊走得更遠，讓牛棚投手休息。」

樂天打下4連勝，上半季維持在第2名，威能帝認為，「球隊非常團結，不管是比賽中落後，總是能夠扳回來，我們球隊打擊不錯，投起來會更加輕鬆。」



▲威能帝。（圖／樂天桃猿提供）