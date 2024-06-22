威能帝8局好投、陳晨威連兩天開轟　樂天擊退富邦4連勝



▲陳晨威。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將22日在桃園球場交手樂天桃猿，雙方皆由洋投先發，富邦布藍登（Brandon Brennan）對決樂天威能帝（Pedro Fernandez），本場樂天陳晨威在第5局掃出超前2分砲，連續2天開轟，搭配威能帝8局失1分好投，終場7比2擊退富邦，拿下4連勝。

樂天第4局率先得分，林立擊出投手方向內野安打，梁家榮擊出右外野安打，嚴宏鈞補上右外野安打，帶有1分打點，富邦第5局上半有所回應，姚冠瑋擊出左外野二壘安打，孔念恩擊出左外野安打，接著申皓瑋揮出左外野二壘安打，有1分打點，幫助球隊追平比數。

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樂天第5局下半立刻反擊，馬傑森擊出中外野安打，陳晨威掃出右外野2分打點全壘打，但攻勢還沒有結束，林立獲得四壞球，成功盜上二壘，林泓育補上中外野安打，先送回1分，廖健富敲出左外野二壘安打，又有1分打點，第8局樂天林政華、馬傑森敲出適時安打，替球隊打回2分保險，富邦第9局追回1分，但仍以5分差落敗。

威能帝先發8局，用了109球，75個好球，被擊出9支安打，投出4次三振，沒有任何四死球，失掉1分自責分，取得本季第7勝。

布藍登先發6局，用了92球，59個好球，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出3次三振，1次四壞球，失掉5分自責分，承擔本季第4敗。