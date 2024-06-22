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認證廣瀨教練有料！　陳冠宇找回球速不怕打

▲▼中職陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）
▲陳冠宇。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿左投陳冠宇今年表現穩定，尤其球速回到應有水準，近5場出賽沒有失分，陳冠宇透露，要感謝運動表現教練廣瀬大輔。

今年春訓陳冠宇原本有意轉投先發，但教練團後來安排在牛棚，目前25場後援，戰績1勝1敗9中繼1次救援成功，投了23.2局，有19次三振，防禦率2.28，WHIP值0.93。

開季球速一度不到140公里，近期陳冠宇球速回到148公里，陳冠宇表示，「按部就班來，想盡辦法維持狀況，開季是用先發調整，忽略了揮臂速度，一昧想要續航力，想要把局數拉長，速度降蠻多，中繼只有投1局，慢慢把揮臂速度找回來，加上手的狀況還不錯，速度慢慢回來。」

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陳冠宇認為，「只要有球速，就不怕投進去被打者鎖定，相對結果就會比較好，至少對於職業選手來說，球速是蠻重要的，因為我不是每一球有辦法都確實投到邊邊角角的投手，球速就是很好的武器，只要變化球可以控制到好球帶，直球就不用擔心一定要投到邊邊角角。」

談到今年狀況回穩，陳冠宇認為，「今年球隊找來運動表現教練廣瀬大輔，對我幫助很大，從傳接球去分析動作，運用骨關節，有時候在無意識的時候表現最準確，看出我沒有察覺的東西，用影片去看動作，知道發力的順序，對於投球上有一些增強，動作上透過高科技儀器檢測。」

陳冠宇表示，「每個教練都有好的經驗傳授，但我認為廣瀨大輔教練是有料的，像是味全龍的運科使用是全中華職棒最好的，年輕投手都有自己的優點，持續去變得更好，像是呂詠臻的曲球，沒有透過運科瞭解，不知道原來他的曲球是很好的，加上教練指導，一定有幫助，運科重要性是要瞭解自己優點，我會接受讓我更好的東西，因為每個人都在進步，不想要停在原地，如果可以進步的話，我都會去嘗試。」

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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