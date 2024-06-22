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張育成揮棒力量「可看性」　陳晨威預想：守備壓力蠻大

▲樂天桃猿陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）
▲陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／桃園報導

美國職棒坦帕灣光芒隊台灣好手本周宣布報名今年中華職棒季中新人選秀，成為本周中職最大話題，樂天桃猿外野手陳晨威去年在世界棒球經典賽中華隊一起比賽，陳晨威坦言，「張育成回來中職，對於守備壓力蠻大的。」

去年張育成加入經典賽中華隊陣容，陳晨威剛好有機會同隊，陳晨威表示，「原本看身形就覺得張育成很有力量，實際打下去，才體會到難怪他能在大聯盟打出全壘打，他如果回來打中職，可以預想到守備壓力蠻大的，光是上來打，隨時有很大機率會敲長打，外野要很注意，比分接近的時候，感覺很容易就一棒逆轉。」

陳晨威認為，「張育成回到中職，讓中職更有競爭性，他的實力一定是頂尖，去年經典賽是第一次碰到，他時常面對微笑，笑起來蠻天真無邪，私底下蠻客氣，蠻好相處的，不會因為是旅外球員就不同，談起話來蠻溫柔。」

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去年經典賽集訓期間，每當張育成打擊練習，總是有不少隊友在旁觀摩，陳晨威透露，「張育成在打會特別想要看，除了揮棒擊球力道，看起來很舒服，而且不光是力量，整體揮棒流暢性，都很有可看性，其實覺得很可惜，他應該還是可以在大聯盟打球的。」

此外，陳晨威回憶，「不僅是張育成，去年在經典賽發現鄭宗哲自律性很強，練習前或是練習後，自己都會另外安排課程，像是團隊訓練前，他都會先做完重量訓練，可能是習慣問題，我們比較不會這樣，但可以參考他的優點，看有什麼可以學習。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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