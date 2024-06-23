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感動台鋼球迷聲聲喚　吳念庭期待：可以一起成長

▲▼台鋼雄鷹主場大巨蛋賽事，吳念庭受邀開球。（圖／記者李毓康攝）
▲吳念庭。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

前旅日好手吳念庭今天現身台北大巨蛋，為台鋼雄鷹擔任開球嘉賓，沒意外吳念庭是今年中華職棒季中新人選秀被台鋼雄鷹首輪人選，聽到台鋼雄鷹球迷聲聲呼喚，吳念庭表示，「蠻感動。」

今天受邀來幫台鋼雄鷹開球，吳念庭表示，「很棒啊，很高興受邀來開球，距離6月28日選秀越來越近，有越來越接近台鋼的感覺，聽到台鋼球迷喊我的名字，很開心，自己不能說什麼，等到6月28日之後才會知道，很謝謝球迷，蠻感動。」

吳念庭表示，「現在都是跟著全越運動成棒隊練球，先前春季聯賽打完，就是跟著球隊練習，有慢慢進入狀況，還需要比賽感覺，熟悉一下不是問題，希望越快越好，但還是要看之後，能快一點的話，也比較好調整，屆時跟教練團討論一下。」

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談到台鋼雄鷹，吳念庭認為，「球隊很年輕，外野有王柏融在，內野比較沒有這種身份的球員在，如果有機會的話，希望能替台鋼擔任這個重要的角色，包括橫田久則、王柏融、王溢正，希望可以跟這個球隊一起成長。」

此外，吳念庭透露，「每天都會看中職比賽，看投手習性，打者蠻強的，投手越來越好，洋投水準越來越高，也是要熟悉一下比較瞭解，要去分析投手球路。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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