余謙5局失2分、詹子賢猛打　兄弟10比2輕取台鋼5連勝



▲余謙。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟23日在台北大巨蛋交手台鋼雄鷹，中信派出余謙先發，對上台鋼左投王柏傑，本場中信開局連續5支安打，一舉攻下4分，奠定勝利基礎，搭配余謙5局失2分，終場10比2輕取台鋼，奪下5連勝。

中信第1局上半率先得分，岳政華擊出中外野安打，江坤宇擊出右外野二壘安打，先送回1分，陳俊秀補上中外野二壘安打，有1分打點，陳子豪、詹子賢連續安打，帶有1分打點，後面許基宏擊出中外野高飛犧牲打，又打回1分。

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台鋼第1局下半有所回應，曾子祐擊出右外野安打，陳文杰獲得四壞球，王柏融擊出中外野安打，有1分打點，魔鷹（Steven Moya）揮出左外野高飛犧牲打，送回壘上隊友，台鋼追到2分差，第7局中信拿到1分，第8局和第9局再添5分，最後8分差勝出。

余謙先發5局，用了71球，44個好球，被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第2勝，詹子賢單場3安、3打點，江坤宇也有雙安、3打點表現。

王柏傑先發6局，用了84球，54個好球，被擊出8支安打，投出4次三振，1次四壞球，失5分，4分自責分，吞下生涯首敗。