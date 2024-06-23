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吳念庭看張育成返台「很加分」　爸爸吳復連有叮嚀

▲▼台鋼雄鷹主場大巨蛋賽事，吳念庭與父親吳復連教練受邀開球。（圖／記者李毓康攝）
▲吳復連與吳念庭。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

前旅日好手吳念庭台鋼雄鷹擔任開球嘉賓，基本上吳念庭是今年中華職棒季中新人選秀被台鋼雄鷹首輪人選，由於張育成一同加入選秀，吳念庭認為，「很加分。」

談到今年張育成返台選秀，吳念庭表示，「張育成回來對於台灣棒球很加分，不管是美國還是日本，關注度蠻高的，可以帶動台灣棒球風氣，希望能跟張育成一起在中職打拚，去年在經典賽當過隊友，一起把環境越做越好。」

吳念庭表示，「很寬敞，視野都很好，之前來大巨蛋都是看球，今天有踏到場上，整體感覺很棒，有點像是日本名古屋與大阪巨蛋。」

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吳念庭的父親吳復連表示，「回來當然安定感比較好，是自己家鄉，台灣打球不管親戚朋友都看得到，家人也顧得到，在外比較孤單，如果有一些委屈，打不好當然心情會不好，回到自己家鄉，心情會好一點，就是樂觀其成。」

吳復連表示，「希望台灣棒球越來越好，吳念庭到日本15年，相信他的努力，我也不用多講，他自己會去做，該注意的東西，希望他盡最大的能力，把日本學到的東西傳給年輕球員，不管哪一隊選到，對球隊有加分是最重要，提攜小老弟很重要，本身要以身作則，這是最重要的。」

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