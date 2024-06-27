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捨棄中信兄弟正式合約　林逸翔重新選秀爭取更好身價

▲中信兄弟林逸翔。（圖／林逸翔提供）
▲林逸翔。（圖／林逸翔提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟去年在季中新人選秀會後以自主培訓合約網羅國立體大內野手林逸翔，原本球團有意正式簽約轉為正式球員，不過林逸翔選擇重新參加選秀。

去年選秀會後加入中信兄弟，林逸翔在二軍出賽13場，打擊率0150，今年打擊成績大躍進，26場出賽，敲出20支安打，12分打點，上壘率0.391，長打率0.561，打擊率0.351。

月初與中信兄弟結束合約，林逸翔決定再次報名今年選秀會，林逸翔認為，「今年在二軍成績還不錯，有跟家人與中信兄弟學長們討論，家人全力支持我的選擇，學長也鼓勵我出來選秀。」

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林逸翔透露，「原本中信兄弟有提出讓我轉為正式球員，內心蠻想留在中信兄弟，畢竟跟大家一定會有感情在，但經過現實面評估，思考超過一個月，最後才做出決定。」

去年下半季開始進到職棒環境，林逸翔表示，「在職棒打了快一年，無論是生活作息與練球內容，甚至是觀念方面，多少比其他新人更加瞭解，未來進到職棒不用再適應，這段時間待在中信兄弟收穫很多，不管是教練給的指導，還有學長灌輸不少觀念，像是揮棒力量轉換，從中學習到很多。」

此外，林逸翔坦言，「不敢預測今年選秀會在什麼輪次，但目標是前5輪，如果中信兄弟願意選我，也會非常開心，這樣子很有話題，今年在中信兄弟主要守二壘，透過完整春訓與重量，感覺很充實，基本上內野每個位置都有守過，先前離開球隊的時候，中信兄弟二軍總教練彭政閔也希望我不管未來到哪裡打球，一樣要加油，很感謝中信兄弟教練團的幫助，希望這次選秀獲得更好的順位，證明自己的身價與進步。」

▲中信兄弟林逸翔。（圖／林逸翔提供）
▲林逸翔。（圖／林逸翔提供）  

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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