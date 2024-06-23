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兄弟上半季淘汰「心態不改變」　平野擔心岳政華膝傷

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟23日10比2打敗台鋼雄鷹，中信兄弟投手余謙先發5局被換下場，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一說明原因。

余謙先發5局，用了71球，44個好球，被擊出3支安打，投出2次三振，1次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第2勝。

本場余謙只投71局退場，平野惠一表示，「今天是要用全部戰力贏下這場比賽，當時比數是5比2，不能再讓對手得到1分，知道台鋼是難纏的球隊，這個時候如果讓對方追加分數，可能氣勢就會跑到對方那邊，所以後面不管是投手或是守備方面，都是換上守備組的陣勢，目的是防止對方氣勢打起來。」

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今天詹子賢與江坤宇各有3打點表現，平野惠一表示，「江坤宇前幾場有慢慢調整起來，詹子賢這幾天也打起來，如果他能打起來，對於球隊外野競爭力更強，第6局岳政華有一個美技接殺，同時也撞到全壘打牆，比賽後半段被換下場，因為是撞到膝蓋，所以是蠻擔心的，球隊傷兵有點多。」

由於今天統一7-ELEVEn獅贏球，雖然中信拿到5連勝，上半季依舊遭到淘汰，平野惠一表示，「我們是挑戰者，心態是不會改變，一樣的心情把上半季最後這2場比賽完成。」

中信兄弟球團表示，「經防護團隊初步檢查後，目前岳政華膝蓋不適，近期會持續治療，密切觀察傷勢。」

▲▼中信兄弟總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）
▲中信兄弟日籍總教練平野惠一。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職中信兄弟棒球

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