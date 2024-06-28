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張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

▲▼2023WBC世界棒球經典賽張育成。（圖／記者李毓康攝）
▲張育成。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

中華職棒35年季中新人選秀會今天晚上6點半將在台中登場，今年有張育成等4名旅外參加，富邦悍將首輪狀元籤毫無懸念就是28歲好手張育成。

前年台鋼雄鷹成為中職第6隊，185人報名選秀創下新高，去年依舊吸引177人報名，今年則有178人參與選拔，其中旅外資歷球員包括張育成、吳念庭、張奕、陳聖平。

今年選秀順位依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、味全龍，去年中華隊在U18世界青棒賽拿到亞軍，雖然名單中包括林維恩、柯敬賢、 林鉑濬往旅外發展，陳睦衡、陽念希、 曾偉喆選擇先讀大學，但仍有張趙紘、許庭綸、徐紹予等人報名，本屆選秀整體素質堪稱是近3年最佳。

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富邦悍將今年取得狀元籤，沒有意外就是選擇目前效力美國職棒坦帕灣光芒隊台灣好手張育成，無論是攻擊與守備，張育成擁有大聯盟身手，堪稱台灣史上最強打者，而且在當打之年返台發展，相信能大大補強富邦戰力，同時去年在世界棒球經典賽一戰成名，張育成對於富邦下半季帶來的幫助不只是實質戰力，還有可以預見的周邊效益。

台鋼雄鷹今年加入一軍戰場，目前戰績雖然排名墊底，但沒有想像中那麼差，經過前兩年選秀，今年希望多補進即戰力好手，前日本職棒西武隊內野手吳念庭就是球隊首輪最佳選擇，上周日接受台鋼邀請擔任開球嘉賓，與台鋼默契不言可喻，吳念庭可以擔任內野工具人，先前代表全越運動棒球隊參加春季聯賽維持手感，下半季馬上就能投入一軍戰場。

中信兄弟今年是第3順位，下半季如果想要搶到季後賽門票，確實投手戰力是球隊所欠缺，尤其是牛棚深度，中信投手教練王建民曾在2019年世界12強與前日本職棒西武隊投手張奕合作，張奕理所當然是心中首選，但張奕這兩年受到右肩傷勢困擾，表現有所起伏，特別是第一輪選擇至關重要，牽動後續佈局，傷勢問題也是各球團重要考量關鍵，如果中信首輪沒挑張奕，很喜歡張奕的台鋼，有很大機會在第二輪第2順位選到。

除了張奕之外，中信考慮名單中有外野手許庭綸、內野手張趙紘、內野手陳聖平，其中張趙紘擁有出色的打擊爆發力與長打能力，本屆高中生大概只輸旅美發展的柯敬賢，可以守二壘、三壘，具備美國職棒小聯盟2A資歷內野手陳聖平，即使打擊帳面數據不理想，但守備能力不差，能夠勝任游擊防區，同時可守二壘與三壘，對比過往郭嚴文例子，回到中職或許打擊還有成長空間，至於許庭綸在跑、打、守都有一定水準，各方面較為平均，評估外野三個位置都沒問題，有很大機會被兄弟在首輪選中。

排在第4順位的統一7-ELEVEn獅，原先首輪有意補強高中潛力投手，但包含陽念希、曾偉喆最後沒有報名，目光移往中線好手，雖然也很喜歡許庭綸，但前面很大機率被中信兄弟挑走，統一7-ELEVEn獅先前由於新生代二壘手黃勇傳遭到開除，以及主戰游擊手林靖凱受傷整季報銷，陳聖平加入，可以補上內野缺口，打擊可能不一定立刻就有表現，但內野工具人特色有所加分，整體能力在統一7-ELEVEn獅現有內野選手之中，仍然有一席之地，可望是球隊現階段最好選擇。

統一7-ELEVEn獅今年拿到上半季冠軍，但這幾年隨著主力牛棚投手老化或是受傷，牛棚戰力是爭奪總冠軍路上一大隱憂，補強投手陣容是當務之急，今年預料會多補幾位具有潛力的高中投手，厚實未來牛棚深度，包含玉里高中投手張宥謙有不錯身材條件，被評價有機會培養成先發投手，有機會在第二輪被挑走，同時王宇翔、李致霖、賴威成、林易霆、黃英奇也都是可挑選的年輕投手。

如果中信兄弟首輪沒挑張奕，今年投手依然是補強方針，選進人數可能會出乎預料的多，但要能在下半季出賽，大學投手是較為可行的方案，嘉義大學大四畢業投手伍立辰屬於後援型，或許能在下半季為中信兄弟增加牛棚可用之兵，有可能在第二輪被選到，另外，文化大學20歲投手黃子豪與台北市立大學陳冠穎也都是考量人選。

去年在總冠軍戰失利的樂天桃猿，今年第5順位較為被動，樂天關注穀保家商外野手何品室融與內野手張趙紘，依照隊形來看，近期失去酒駕遭開除的外野手邱丹，加上去年首輪選進的外野手邱鑫，還沒有打出預期成績，外野戰力相對缺乏，何品室融有不錯打擊能力，守備中規中矩，很有可能是樂天桃猿首選，第二輪有機會挑到穀保家商一壘手宋柏翰，身高將近190公分，打擊天份評價比哥哥宋嘉翔還要好，如果能被樂天桃猿選中，兄弟檔同隊也將更有話題性。

上季總冠軍味全龍上半季戰績不理想，只有排名第5，打擊表現是一大問題，何品室融與內野手張趙紘都是球隊觀察名單，如果其中一人被選走，很有機會選擇另外一人，對於味全來說，外野手是補強方向，平鎮高中曾聖安有腳程與長打能力，也是另一個選項。

富邦悍將這兩年選秀在第二輪都挑中大學投手，今年是否延續慣例值得關注，如果曾聖安沒在第一輪被選走，對於外野戰力不足的富邦來說，不失為好的選擇，而同樣來自平鎮高中的徐紹予打擊能力不差，但守備位置較為侷限，主要鎮守一壘，順位上相對吃虧，不過仍有機會落在第三輪。

此外，捕手方面大概就是善化高中黃贊維與穀保家商李安家，其中黃贊維評價較高，對於有捕手戰力需求的味全龍與統一7-ELEVEn獅來說，有可能排序會放在前三輪。

▲台鋼雄鷹投手張奕。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲張奕。（圖／台鋼雄鷹提供）  

關鍵字： 中職選秀棒球

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