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味全首輪挑曾聖安「最安心」　葉總談兩年輕捕手值得養

▲▼中華職棒新人球員選拔會，會後味全龍球團與獲選的球員合影。（圖／記者湯興漢攝）
▲味全龍隊選秀球員合照。（圖／記者湯興漢攝）  

記者陳立勳／台中報導

去年總冠軍味全龍今年在季中新人選秀挑中8人，味全龍總教練葉君璋也特別提到前旅日投手張奕。

今年選秀味全挑了兩名捕手黃贊維與劉曜豪，葉君璋表示，「6球隊裡面我們捕手是最少的，如果受傷會造成二軍困擾，有時候還要李展毅準備，這裡面有兩個捕手觀察一段時間，加上測試會有很好的表現，這兩名捕手很值得培養。」

葉君璋透露，「黃贊維去年我們就有找來測試，這次自辦測試也有找他，表現還不錯，捕手本來就是需要時間，不管再好的捕手都是，都要經過培養，戴培峰當年也是狀元，也是要經過好幾年才能站穩，只要看到好的東西，都值得培養。」

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省輪選到平鎮高中外野手曾聖安，葉君璋表示，「我們球探報告曾聖安是最安心與穩定的選項，有腳程，運動能力也很好，所以我們選他，過去我們都是著重於投手，一軍主力野手如果有狀況就會有落差，需要培養更多人才。」

此外，葉君璋表示，「預設就是選8位，按照目標去選，這幾個球員不管身體素質與技術表現都不錯，有看到某些點，剩下就是我們的培養能力。」

葉君璋表示，「我們有球探去看，有看到一些點，就是相信球探，張奕是蠻棒的投手，從過去表現來講，以當初計畫來完成選秀。」

關鍵字： 中職味全龍

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