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快訊／台鋼選秀隔天完成簽約　吳念庭選穿67號

▲台鋼雄鷹簽約吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹簽約吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹6月28日參與隊史第3度中華職棒新人球員選拔會，從中選進6名好手，其中第一輪選進旅日好手吳念庭，台鋼雄鷹今（29）天於兄弟飯店完成簽約，背號67號，正好是父親吳復連生涯首度擔任總教練，執教台中金剛時期所穿的背號。

吳念庭選手加盟儀式將在明日於大本營澄清湖棒球場舉辦，最快7月1日就會在澄清湖主場出賽。

台鋼雄鷹球團今天與吳念庭完成簽約，特別選在兄弟飯店，復刻1990年，吳念庭父親吳復連返國加入中職時的簽約地點，今天吳復連教練陪同出席，時隔將近34年，兒子同樣在兄弟飯店完成簽約，吳總提到不同之處，他笑說，「當時沒有家長陪同，只有我跟領隊。」

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選秀才剛結束，台鋼雄鷹不到24小時簽下吳念庭，為內野注入重要戰力。吳念庭入團，不只自帶日職單季10轟Power，在日職時期著名得點圈攻擊能力，更將會是台鋼雄鷹打線得分重大電力（POWER）來源，成為強大的「台鋼拋瓦（POWER）」。對於加入中職新軍台鋼雄鷹，吳念庭說，「這次加入一個年輕球隊，自己學到的東西可以分享給年輕的隊友們，也很期待可以跟他們一起成長，一起迎接每一場比賽。」

吳念庭在日本就讀高中，2015日職選秀獲埼玉西武獅第七指名，在西武效力8年，其中2021年130場出賽，425打數101安打，轟出10發全壘打，是日職生涯最佳表現，在一軍7個球季總計382場出賽，累積220安、16轟，2023世界棒球經典賽也有開轟演出，展現強大拋瓦！

不只迅速完成簽約，台鋼雄鷹也火速推出吳念庭選手入團紀念系列商品，招牌打擊姿勢加上2024第一輪指名專屬「FIRST-ROUND PICK」系列商品，極具收藏紀念價值。

▲台鋼雄鷹簽約吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹簽約吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供） 

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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