不排除張奕投先發　富邦悍將多方考量定位



▲張奕。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將昨天在季中新人選秀會第2輪挑到前旅日投手張奕，對於角色定位，富邦悍將總教練陳金鋒交給投手教練郭勇志安排。

先前張奕有右肩傷勢，在今年選秀會前引起諸多關注，確定在第2輪被富邦挑走，郭勇志表示，「當然會考量傷勢，如果選手本身覺得身體狀況OK，可以多方考量定位，不一定是放在中繼，當然他無論先發或是中繼都有經驗，會觀察他身體狀況，選手的意願也會尊重。」

郭勇志透露，「現階段依照總教練想法，會讓張奕先從中繼出發，後面也有可能先發，基本上先以球隊規劃，先從中繼開始，張奕投球有球威，變化球也不錯，一定壓制力。」

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郭勇志表示，「有觀察張奕在二軍出賽狀況，一切都很正常，都是蠻規律在出賽，站在保護選手的立場，當然不會讓他太頻繁出賽，我們牛棚還沒有太大問題，按照選手狀態去使用，即使是擔任牛棚投手，單場應該不會投超過25球。」

此外，上半季沒有出賽的投手江少慶，郭勇志透露，「江少慶已經有牛棚練投，還要經過時間調整，目標是7月底回來，至於洋投道鉑戈（Jake Dahlberg）先前因為受傷休息，目前有在傳接球，球隊那邊都有備案。」