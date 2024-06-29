戴培峰再見安　富邦延長10局5比4勝統一



▲戴培峰。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅29日上半季最後一場在新莊球場交手富邦悍將，雙方皆由洋投先發，統一勝騎士（Mario Sanchez）對上富邦布藍登（Brandon Brennan），本場富邦在第9局靠著申皓瑋掃出追平陽春砲，把比賽帶入延長賽，10局下戴培峰敲出再見安打，終場5比4打敗統一，統一中斷5連勝。

統一第1局先馳得點，邱智呈選到四壞球，林安可敲出中外野二壘安打，帶有1分打點，第2局統一持續搶攻，潘傑楷獲得四壞球，林益全擊出左外野二壘安打，先送回1分，陳重羽擊出游擊滾地球，藉由對方一壘手接球失誤上壘，林佳緯補上左外野高飛犧牲打，第9局富邦先要回1分，接著申皓瑋敲出陽春砲，一舉扳平比數，雙方進入延長賽。

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延長賽進入突破僵局，第10局統一許哲晏成功犧牲短打，林佳緯補上中外野高飛犧牲打，但第10局下富邦攻上滿壘，戴培峰一棒敲出再見安打。

勝騎士先發5局，用了84球，53個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，3次四壞球，失掉1分自責分，最後無關勝敗，無緣達成半季10勝紀錄。

布藍登先發6局，用了97球，58個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，2次四壞球，1次觸身球，丟3分，2分自責分，同樣無關勝敗。