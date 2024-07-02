林子豪下週開刀明年回歸　楊孟沅著重心態調適



▲統一獅隊林子豪。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

2024年統一7-ELEVEn獅夏令營，第一梯次活動來到第三天，上午課程邀請林子豪、林原裕、鄭副豪與楊孟沅擔任教練，教導小球員打擊與投手基本動作。

林子豪今年受椎間盤突出與右腳半月板傷勢，脫離一軍戰線，下週將進行手術治療，預計明年才有機會回到球場，期望復健後能趕上春訓。鄭副豪前陣子被球擊中右腳小腿，他說:「原本以為沒事，結果隔天腫起來，休息快一個月，最近慢慢回到正軌，預計七月中回歸。」林原裕去年右手手肘開刀，目前仍在復健階段，不過七月底有望回二軍比賽。

楊孟沅今年有一軍出賽紀錄，但前陣子因左肩受傷勢影響無法練習，也剛好給予他時間調適心理層面，他說:「這兩年挺掙扎的，對自己表現很不滿意，現在因為受傷幾乎完全停止練習，所以最近在調整思緒，整理好心態再出發。」

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針對接下來的目標及期許，鄭副豪、楊孟沅期許能將自我狀態調整至最佳，在球隊需要之際適時貢獻，林原裕希望保持健康，林子豪則坦言期望復健後能趕上拋彩帶。

林子豪、楊孟沅負責打擊練習，講解基本概念後便開始實際演練，小球員皆玩得不亦樂乎，也會在休息時間主動與林子豪交談，童言童語地詢問近況，像「什麼時候上一軍」、「之前有參與過總冠軍賽嗎」等有趣問題，拉近選手與小球員之間的距離。

鄭副豪、林原裕則是負責投手方面，先在球場傳接球後，再移至室內練習，小球員會圍繞在鄭副豪、林原裕身旁，請教如何使用不同球種，他們也不藏私地教導其握法，讓小球員對於投手球路有基礎概念。

林子豪、楊孟沅、鄭副豪及林原裕都是首次參與統一獅夏令營。林子豪說:「這是我第一次帶這麼小的小朋友，主要先讓他們打到球為主，體驗打棒球的樂趣。」他也特別提及自己與第二組球員的交流比較多，小球員都會問許多天真有趣的問題，像是「二軍表現如何」、「有和德保拉對戰過嗎」等，讓他印象深刻。楊孟沅則認為先幫助小球員建立基本概念，讓他們認為打棒球是件好玩的事。

鄭副豪因大學期間有營隊經驗，與小球員間的交流十分自然，他表示，因為他們是來玩棒球，肯定會想丟不同球種，當下就問他們想不想試試看變化球，給予的反應也很熱絡。林原裕起初有點內向，但在指導第二組時就漸漸放開，他也在這群小球員身上看到自己小時候快樂打球的樣子。

此次統一獅子營除了基礎棒球課程，也有機會與統一獅選手近距離互動學習，更製作屬於小球員專屬的特色球員卡，目前梯次開放報名中，邀請有興趣的小球員們一同為暑假留下精彩回憶。