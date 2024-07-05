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林威助重披阪神31號球衣　回到甲子園話當年

▲林威助。（圖／海爾斯行銷提供）
▲林威助。（圖／海爾斯行銷提供） 

記者陳立勳／綜合報導

前中信兄弟總教練林威助睽違6年重返甲子園，參與阪神虎台灣日的開球活動，途中揭秘自身與甲子園的羈絆聯繫，談及最初來到日本福岡柳川高校讀書，以前夢想是站上甲子園，高中曾在全國136隊打到決賽，最後與冠軍卻失之交臂。

林威助因為晚讀超齡關係，教練曾跟他說高三就沒機會上場出賽，那段時間林威助覺得自己目標喪失，甚至已經想回台灣，最後是靠家人與恩師林武郎先生的支持下，讓他堅持在日本先完成學業，事情才有轉機。

大阪近畿大學找上林威助，前球隊監督榎本先生說作為留學生的狀態條件不易，在有限的情況下，能把林威助帶成他大學總教練生涯中第一位職棒選手，這種成就感難以言喻。

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提到林威助語氣間更透露濃濃的自豪，「能在我家借住過的學生只有威助一個人。」林威助也回應自己是被疼愛的，足見師徒之情溢於言表。

近畿大學是日本有名氣的名校之一，學生聯盟有使用甲子園球場，至此林威助又離自己的夢想目標更近一步，花了11年把甲子園變成他的主場，林威助笑說自己小時候的夢想終於實現，而且其實一路走來，一直都離目標很近，不是永遠追不到的夢想，「甲子園，就在我的身邊。」

林威助退役前將自己31號球衣，轉贈給日本的粉絲後援會會長石田先生，此次重返甲子園再次披上這件戰甲，別有一番意義，林威助也希望能將畢身所學傳承給後輩，「我覺得這也是蠻好的一件事。」

上場開球時，甲子園球場響起林威助應援曲，讓場上球迷直呼懷念啊，這次阪神台灣日也在甲子園歷史館推出特展，展示林威助阪神時期的球具以及中職6球團球衣，而林威助也擔任一日館長向球迷介紹。

關鍵字： 旅美球員棒球

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