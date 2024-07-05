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快訊／張育成11日正式加盟富邦　隔天新莊主場首戰

▲富邦悍將張育成加盟。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將張育成加盟。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒坦帕灣光芒隊28歲台灣好手張育成今年在中華職棒季中新人選秀會獲得富邦悍將以狀元籤指名，富邦悍將今天發出採訪通知，7月11日將舉辦加盟記者會，7月12日新莊球場中職首戰。

富邦悍將上週新人選秀會中選進選秀狀元張育成等共 8 位新秀，富邦悍將將於7月11日為張育成舉辦加盟記者會，張育成將正式穿上富邦悍將球衣，悍將球團將於加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息，同時張育成將在 12 日下半季悍將新莊主場首戰登場，悍將球團贈送「張育成首戰觀戰證書」給購買內野門票的球迷朋友，一同紀念這歷史性的一刻。

富邦悍將球團日前展現誠意邀請張育成回台參加中職選秀，在獲得肯定答覆後，張育成繳交中華職棒選秀報名表，投入今年季中選秀，並在上週以選秀狀元之姿獲得富邦悍將球團指名，張育成目前已準備回台相關作業，悍將球團將於7月11日為張育成舉辦加盟記者會，張育成將正式穿上富邦悍將球衣。

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悍將球團表示，將於加盟記者會上公佈張育成合約相關訊息，另外也將公布張育成加盟後的一系列商品、活動規劃，共同歡迎張育成回台。而張育成的加入中華職棒的首戰日期也已經確定，將在 7 月 12 日悍將下半季新莊主場首戰登場，為了紀念這歷史性的一刻，悍將將贈送「張育成首戰觀戰證書」給進場的球迷朋友，12 日進場憑內野有價票卷，即可獲得觀戰證書一份，邀請球迷朋友共同見證。

除選秀狀元張育成確定加盟外，悍將也與第二輪選進的張奕密切洽談合約中，期盼與張育成共同成為下半季悍將即戰力；另也將展開與 6 名新秀的合約洽談，期待新秀們加入悍將後，共同為富邦悍將榮耀拚戰！

關鍵字： 中職富邦悍將

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