鄭宗哲掃2長打+2美技　潘文輝先發送5K無失分

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記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽，鄭宗哲與李灝宇兩人都有安打表現，潘文輝先發3局投出5次三振，無失分。

匹茲堡海盜隊2A內野手鄭宗哲今天擔任先發二壘手，排在第1棒，面對華盛頓國民隊2A，總計3打數敲出2支二壘安打，選到1次四壞球，打擊率0.243，守備上還有2次美技，幫助球隊1比0贏球。

7.0 scoreless innings tonight for @tharrington_6 thanks to a great play in the field behind him by Z! pic.twitter.com/xSuLwu9ZFI [廣告]請繼續往下閱讀... July 5, 2024

底特律老虎隊2A內野手李灝宇今天先發守二壘，排在第2棒，遭遇克里夫蘭守護者隊2A，3打數擊出1支安打，被觸身球1次，被三振1次，打擊率0.296，連續3場敲安，球隊6比1獲勝。

費城費城人隊1A投手潘文輝，對上多倫多藍鳥隊1A，先發3局用了57球，34個好球，被擊出1支安打，投出5次三振，1次四壞球，1次觸身球，無失分，最後無關勝敗，球隊12比3獲勝。

奧克蘭運動家隊隊1A投手沙子宸，對上舊金山巨人隊1A，在第5局登板，中繼3局用了63球，38個好球，被擊出1支安打，投出3次三振，2次四壞球，無失分，最後無關勝敗，球隊5比6落敗。

辛辛那提紅人隊新人聯盟林盛恩碰上芝加哥白襪隊新人聯盟，擔任先發指定打擊，排在第3棒，3打數擊出1支安打，被三振2次，打擊率0.328，球隊1比7輸球。



▲鄭宗哲。（圖／取自海盜2A官方IG）