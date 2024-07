鄭宗哲掃2長打+2美技　潘文輝先發送5K無失分

記者陳立勳/綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別先發出賽,鄭宗哲與李灝宇兩人都有安打表現,潘文輝先發3局投出5次三振,無失分。

匹茲堡海盜隊2A內野手鄭宗哲今天擔任先發二壘手,排在第1棒,面對華盛頓國民隊2A,總計3打數敲出2支二壘安打,選到1次四壞球,打擊率0.243,守備上還有2次美技,幫助球隊1比0贏球。

7.0 scoreless innings tonight for @tharrington_6 thanks to a great play in the field behind him by Z! pic.twitter.com/xSuLwu9ZFI