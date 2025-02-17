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古林睿煬首牛棚吸睛！新庄監督驚訝：沒想到這麼優秀

▲日本火腿古林睿煬牛棚練投。（圖／火腿官方IG）

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記者楊舒帆／綜合報導

古林睿煬未入選經典賽，按部就班在火腿參與春訓，16日迎來入隊首次牛棚，監督新庄剛志與總管栗山英樹緊盯之下進行，新庄剛志接受日媒訪問時表示，「很驚訝他是這麼優秀的投手。」

日媒《Sponichi》報導以「備受期待的右投手終於揭開神秘面紗」破題，文中提到，原先古林睿煬只計劃由捕手站立投球訓練，不過最終增加捕手蹲坐練投13球，合計30球。古林睿煬訓練後也透露自己強度達到八成，投起來感覺很舒服。

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古林睿煬剛在去年獲選年度MVP，因其火球威力而有「火球男」的稱號。此次牛棚投球也讓新庄剛志監督驚艷不已，他讚嘆道：「沒想到是這麼好的投手，真的很驚訝。球彷彿會延伸到捕手手套的最深處……讓人興奮得屏息凝神。」

古林睿煬剛在去年服補充役而剪掉長髮，以短髮造型現身春訓，雖然一度右側腹部不適，但逐步跟上大家得腳步。日媒也提到，他在訓練期間始終保持笑容，並積極與隊友交流，甚至教大家中文，逐步融入球隊文化。

單獨赴日發展的他，雖然可能會懷念家鄉的味道，但他樂觀表示：「日本料理整體來說我都很喜歡，特別是丼飯，最愛的是豚丼！」日媒形容，擁有剛猛速球的同時，私下卻是親切開朗的形象，讓他成為備受矚目的新星。

關鍵字： 火腿古林睿煬新秀球壇訓練

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