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混血雷皓博飆無安打比賽　國內外球探聚焦

▲▼雷皓博飆無安打比賽，北科分組二進第三階段。（圖／學生棒聯提供）

▲▼雷皓博飆無安打比賽，北科分組二進第三階段。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台美混血投手雷皓博今（17日）在高中木棒聯賽第二階段賽事中繳出完美表現，投出生涯首場無安打比賽，率領北科附工以3比0完封南英商工，確定以分組第二身分挺進第三階段。

賽前北科與南英已確定晉級，雙方此役爭奪更有利的分組排名。北科在二局下率先突破，1出局後連續敲出3支安打先馳得點；五局下，余利亞獲得保送，2出局後南英發生失誤，江承恩適時補上安打，助北科再添2分，奠定勝基。

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這3分成為雷皓博的最佳後盾，他雖有五個半局保送首名打者，但隊友守備穩固未讓南英攻下分數。雷皓博全場用83球完投，投出4次三振、5次四死球，最快球速達146公里，成功封鎖對手，完成無安打比賽。

北科總教練林建男表示，雷皓博第一階段未出賽，此戰安排他擔任先發，雖然有幾次開局就送出保送，但關鍵時刻都能化解危機，沒特別注意到他未被擊出安打，球速表現則屬正常發揮，希望他能在第三階段持續提升狀態。

對於投出生涯首場無安打比賽，雷皓博坦言，自黑豹旗後就未參賽，仍在調整狀態，雖然自認表現不佳，但關鍵時刻仍能解決對手，讓他感到滿意。「到了第7局才發現自己還沒被打出安打，當下決定挑戰看看，能夠完成也算是一個成就。」

雷皓博的亮眼表現吸引眾多國內外球探關注，林建男認為他是今年國內青棒前三名的投手，畢業後規劃旅外發展。雷皓博也表示，希望第三階段能拿出更好內容，朝旅外目標前進。

關鍵字： 雷皓博高中木棒聯賽北科附工南英商工無安打比賽

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