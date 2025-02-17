運動雲

>

黃柏恩後援飆6K守勝　玉里花蓮內戰勝出晉級

▲▼玉里內戰搶勝闖第三階段，黃柏恩飆3K止血。（圖／學生棒聯提供）

▲▼玉里內戰搶勝闖第三階段，黃柏恩飆3K止血。（圖／學生棒聯提供）

▲▼玉里內戰搶勝闖第三階段，黃柏恩飆3K止血。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽（17日）H組最後一席晉級名額由花蓮兩支勁旅玉里高中與花蓮體中爭奪，最終玉里技高一籌，以3比1力克花體，成功以分組第三挺進第三階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

H組的穀保家商與大溪高中率先晉級，玉里與花體則在生死戰交鋒。玉里在二局上率先發難，花體投手連續投出兩次四死球後，1出局時呂恩瑋敲出安打，一棒攻下2分，取得領先。花體則在三局下由黃畯邵擊出安打追回1分，雙方戰況膠著。

玉里先發投手趙仁翊在四局下遭首名打者敲安後退場，關鍵時刻黃柏恩接替登板，連飆3K穩住陣腳，澆熄花體反攻氣焰。六局上，玉里靠著吳奕佑適時安打再添保險分，最終以3比1奠定勝利。

黃柏恩後援4局挨5安但無失分，送出6次三振且無保送，為球隊鎖住勝果，成為致勝功臣。玉里總教練吳佳榮表示，這場原先安排兩名高三投手趙仁翊與黃柏恩接力登板，趙仁翊因用球數較多、控球不穩，讓黃柏恩提前接手，結果他展現球速與尾勁，穩穩守住戰局，球速約在135公里左右。

對於自己的表現，黃柏恩認為還有進步空間，「今天投得還算可以，但控球和球速仍需提升，後面體力有點下滑，還好沒再掉分。」身為投打二刀流的阿美族選手，他坦言更喜歡擔任投手，並以統一獅投手張宥謙為學習對象，欣賞他的投球霸氣。

吳佳榮則補充，與花體是老對手，彼此相當熟悉，雖然是「自家內戰」，但至少能確保有一隊晉級第三階段，希望球隊能繼續向前邁進。

關鍵字： 黃柏恩高中木棒聯賽玉里高中花蓮體中無失分後援

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳傑憲未入榜仍是焦點　國際球員更新排名台灣雙投在列

陳傑憲未入榜仍是焦點　國際球員更新排名台灣雙投在列

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

點評WBCQ正選28人　球評：投手均速比上屆快、內野雙強扛火力

點評WBCQ正選28人　球評：投手均速比上屆快、內野雙強扛火力

詹皇全明星賽前夕宣布退賽！3天王沒能聯手　無緣連21年先發紀錄

詹皇全明星賽前夕宣布退賽！3天王沒能聯手　無緣連21年先發紀錄

古林睿煬首牛棚吸睛！新庄監督驚訝：沒想到這麼優秀

古林睿煬首牛棚吸睛！新庄監督驚訝：沒想到這麼優秀

「這根本荒謬！」格林怒轟NBA讓新秀挑戰賽冠軍打全明星賽

「這根本荒謬！」格林怒轟NBA讓新秀挑戰賽冠軍打全明星賽

杜蘭特不來　勇士改簽發展聯盟「窮人版KD」諾克斯加盟

杜蘭特不來　勇士改簽發展聯盟「窮人版KD」諾克斯加盟

好久不見！鄭浩均、吳哲源復健報進度　兄弟傷兵回歸迎接新球季

好久不見！鄭浩均、吳哲源復健報進度　兄弟傷兵回歸迎接新球季

咖哩大神超猛神射秀　柯瑞奪2025全明星賽MVP

咖哩大神超猛神射秀　柯瑞奪2025全明星賽MVP

韓職73勝前LG王牌尋找新東家？韓媒爆料考慮轉戰中職

韓職73勝前LG王牌尋找新東家？韓媒爆料考慮轉戰中職

【看熱鬧出事】路口有車禍阿伯轉頭看 下秒直接撞上支援員警！

熱門新聞

陳傑憲未入榜仍是焦點　國際球員更新排名台灣雙投在列

大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言　攜手鈴木一朗引爆話題

點評WBCQ正選28人　球評：投手均速比上屆快、內野雙強扛火力

詹皇全明星賽前夕宣布退賽！3天王沒能聯手　無緣連21年先發紀錄

古林睿煬首牛棚吸睛！新庄監督驚訝：沒想到這麼優秀

「這根本荒謬！」格林怒轟NBA讓新秀挑戰賽冠軍打全明星賽

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1陳傑憲未入榜仍是焦點　排名台灣雙投在列

2大谷翔平與華歌爾簽下重量級代言

3點評28人　投手年輕化、球速亮點

4詹皇全明星賽前夕宣布退賽！

5古林睿煬首牛棚吸睛！新庄監督驚訝：沒想到這麼優秀

最新新聞

1林昱珉一席話　劉家翔嘗試抬腳

2孫易磊火球飆152公里　曾總點出課題

3厄文喊話：願為澳洲男籃打2028奧運

4首要長打率　陳佳樂卡位樂天一壘

5王志煊要更犀利　想好對付朱育賢

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

羅志祥含淚唱〈愛轉角〉　「抬頭看天空」悼念大S

婁峻碩.焦凡凡沖繩婚禮　「我什麼時候可以親她XD」

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

街頭表演引來YOASOBI主辦？　鼓手本尊降臨演奏神曲嗨到爆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366