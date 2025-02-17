黃柏恩後援飆6K守勝　玉里花蓮內戰勝出晉級

▲▼玉里內戰搶勝闖第三階段，黃柏恩飆3K止血。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽（17日）H組最後一席晉級名額由花蓮兩支勁旅玉里高中與花蓮體中爭奪，最終玉里技高一籌，以3比1力克花體，成功以分組第三挺進第三階段。

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H組的穀保家商與大溪高中率先晉級，玉里與花體則在生死戰交鋒。玉里在二局上率先發難，花體投手連續投出兩次四死球後，1出局時呂恩瑋敲出安打，一棒攻下2分，取得領先。花體則在三局下由黃畯邵擊出安打追回1分，雙方戰況膠著。

玉里先發投手趙仁翊在四局下遭首名打者敲安後退場，關鍵時刻黃柏恩接替登板，連飆3K穩住陣腳，澆熄花體反攻氣焰。六局上，玉里靠著吳奕佑適時安打再添保險分，最終以3比1奠定勝利。

黃柏恩後援4局挨5安但無失分，送出6次三振且無保送，為球隊鎖住勝果，成為致勝功臣。玉里總教練吳佳榮表示，這場原先安排兩名高三投手趙仁翊與黃柏恩接力登板，趙仁翊因用球數較多、控球不穩，讓黃柏恩提前接手，結果他展現球速與尾勁，穩穩守住戰局，球速約在135公里左右。

對於自己的表現，黃柏恩認為還有進步空間，「今天投得還算可以，但控球和球速仍需提升，後面體力有點下滑，還好沒再掉分。」身為投打二刀流的阿美族選手，他坦言更喜歡擔任投手，並以統一獅投手張宥謙為學習對象，欣賞他的投球霸氣。

吳佳榮則補充，與花體是老對手，彼此相當熟悉，雖然是「自家內戰」，但至少能確保有一隊晉級第三階段，希望球隊能繼續向前邁進。