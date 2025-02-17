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NBA史上最爛全明星賽？柯瑞力挺改制　里拉德提總決賽獎勵方案

▲▼勇士天王柯瑞力挺全明星賽改制。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞力挺全明星賽改制。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA全明星賽今年首度改為4隊兩兩進行錦標賽爭冠，中間卻穿插無數廣告，決賽打到11比1後，一度還暫停近20分鐘，名記者歐康納（Kevin O'Connor）怒轟這是「史上最爛」的全明星賽。不過勇士天王柯瑞（Stephen Curry）力挺改制，里拉德（Damian Lillard）則給出總決賽獎勵方案。

本屆全明星賽由歐尼爾（Shaquille O’Neal）老將隊以41比25擊敗國際球星隊奪冠，今年改為錦標賽制的初衷，是為改善去年211比186「毫無防守」對抗的全明星賽。今年的比賽確實出現了一些防守回合，整體命中率也從去年的56%下降至50%，甚至在比賽初期就有3次阻攻，比去年整場的數據還多。

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不過整場比賽穿插無數廣告，歐尼爾老將隊決賽以11比1領先時，甚至突然暫停了近20分鐘，以向《TNT》轉播團隊致敬，引來一陣罵聲。名記者歐康納不滿地說，「已經過了15分鐘，還沒有開始打球。WTF？」他更批評這是「史上最爛」的全明星賽。

▲「咖哩大神」柯瑞勇奪2025年NBA全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

▲「咖哩大神」柯瑞勇奪2025年NBA全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

談到全新的明星賽賽制，拿下今年全明星賽MVP的柯瑞給予肯定，「這是一個朝正確方向邁進的嘗試，我們可以繼續調整，看看明年還能做出什麼改變。我不想與過去的時代做比較，因為世界在變，人們觀看比賽的方式也不同，但這仍然可以是有趣的。」

尼克當家後場球星布朗森（Jalen Brunson）也認為這是一次有趣的嘗試，但仍有改進空間，「比賽時間有點短，我喜歡這種新賽制，或許可以把目標分數改成50分，這樣會更好。」

讓部分球員與球迷感到困惑的是，這次錦標賽納入了「新秀挑戰賽」冠軍隊伍，這些球員並未經過球迷、媒體或教練投票入選全明星賽。塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）持保留態度，「很替這些新秀開心，但說實話，能在全明星周上場一直以來都是一件很特別的事。很多球員付出巨大努力才進入全明星賽，現在讓新秀挑戰賽冠軍加入，這決定是否正確仍有討論空間。」

▲NBA全明星賽，柯瑞、里拉德、溫班亞瑪、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德建議以總決賽主場優勢作為全明星賽的獎勵。（圖／達志影像／美聯社）

熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）對於全明星賽時間縮短感到驚訝，他在全明星首秀僅出戰8分鐘，「這場比賽就像短跑一樣，我甚至連毛巾都不需要。」

公鹿雙巨頭之一里拉德則希望回歸東、西區對抗的全明星賽模式，他建議可以把總決賽主場優勢作為全明星賽的獎勵。他也提到，如果保留現有賽制，或許可以組一支「全遺珠陣容」作為第4隊，而不是新秀挑戰賽的冠軍隊。

關鍵字： NBA全明星賽柯瑞坦圖里拉德

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