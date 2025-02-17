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大學生擊敗2屆三分大賽冠軍里拉德　命中Logo shot爽拿320萬獎金

記者游郁香／綜合報導

18歲大學生巴拉哈斯（Jaren Barajas）成為今年NBA全明星周最幸運的球迷，他今（17）日在三分挑戰賽順利命中Logo shot，擊敗了2屆三分球大賽冠軍里拉德（Damian Lillard），贏得10萬美元（約320萬台幣）獎金，他興奮地說，「這筆獎金對我來說意義重大，能夠幫助家人，也能幫助我完成學業。」

巴拉哈斯原本只是和父親來到舊金山大通中心觀看比賽，卻意外被選中參加三分球挑戰賽，最終上演令人難以置信的「奇蹟時刻」。

▲▼18歲大學生巴拉哈斯擊敗里拉德，贏得10萬美元的獎金。（圖／達志影像／美聯社）

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▲18歲大學生巴拉哈斯擊敗里拉德，贏得10萬美元的獎金。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉哈斯的任務是在遠距離三分線命中一球，里拉德則需要投進3顆Logo Shot才能獲勝。在比賽最後時刻，里拉德未能把握住機會，巴拉哈斯在倒數計時結束前投出關鍵一球，球打板入網，「我剛剛擊敗了里拉德！」

談到這記價值10萬美元的投籃，巴拉哈斯表示，「時間快到了，我爸爸一直告訴我要善用籃板，於是我就照做了，結果真的進了！」他興奮地說，「這筆獎金對我來說意義重大，能夠幫助家人，也能幫助我完成學業。」

巴拉哈斯目前就讀於洛斯梅達諾斯學院（Los Medanos College），是一名商業科系大一學生，未來將轉學到其他大學繼續深造。

里拉德對這場比賽的結果表示欣慰，「這真的很戲劇化，他在最後時刻投進了關鍵球。我很高興能參與其中，看到他的興奮與喜悅，這對他來說絕對是人生轉捩點。」

里拉德透露，這場比賽的獎金將不只是幫助巴拉哈斯個人，NBA也將捐贈5萬美元給他剛成立的獎學金基金，幫助東灣地區的9所高中，另5萬美元將捐給奧克蘭與舊金山的男孩女孩俱樂部（Boys & Girls Clubs）。

巴拉哈斯的父親麥可（Michael Barajas）說，他原本只是想給兒子一個驚喜，前一天才買了全明星賽的門票，沒想到竟會迎來這樣的奇蹟時刻，「我一直在關注票價，當發現價格變得可負擔時，就立刻買了，然後告訴他這個驚喜。我們真的沒想到會有這樣的經歷，這是命運的安排。」

比賽結束後，前勇士球星戴維斯（Baron Davis）特地來祝賀巴拉哈斯，還有許多球迷紛紛要求合照。戴維斯說，「這是史詩級的時刻！他在最後時刻命中關鍵球，這就是舊金山版的柯瑞（Stephen Curry）時刻，給他應得的獎金吧！」

關鍵字： NBA全明星賽三分球大賽里拉德巴拉哈斯

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