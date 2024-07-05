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張育成返台初登場強碰統一獅　餅總看好富邦戰力齊全

▲▼張育成。（圖／富邦悍將提供）
▲張育成。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將今天宣布旅美好手張育成在中華職棒首場將是7月12日新莊主場面對統一7-ELEVEn獅，統一總教練林岳平表示，「打下去才知道。」

富邦今天宣布張育成將在7月11日舉辦加盟記者會，隔天隨即在新莊主場出賽，對手就是上半季冠軍統一，林岳平笑說，「很正常，因為上半季我們戰績在前面，被視為前面的球隊，我們也想跟張育成打看看，打下去才知道會有什麼不一樣，才能加強去調整，相信選手也很期待對到張育成。」

林岳平認為，「既然是第一次對到，對手把我們視為假想敵，我們也要想辦法阻擋，這是一個很好的競賽，張育成一定可以打，打得多誇張不確定，但他的能力打下去，就是一個洋將等級。」

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同時林岳平表示，「張育成回來之後比較大的差別可能是語言，因為隊友講話都聽得懂，能夠得到回應，場上互動可能就會不一樣，對他來說一定有利，當然希望他可以趕快適應，大家都蠻期待，我們也會試著在這段時間瞭解，畢竟攸關後面對戰。」

此外，林岳平表示，「富邦悍將經過補強之後，有張育成與張奕，整體會比較齊全，更直接在團隊上提升戰力，台鋼雄鷹補進吳念庭，打線會更完整，我們加入陳聖平，也是在黃勇傳離開，以及林靖凱本季提前報銷後的頂替人選。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅富邦悍將

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