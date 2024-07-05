73號球衣有人穿　陳聖平回台非壞事：統一獅「氣氛好」



▲陳聖平。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅內野手陳聖平今天是回到中華職棒一軍首秀，陳聖平表示，「原本想穿73號。」

季中選秀加入統一，今天陳聖平排在先發第7棒，鎮守游擊大關，陳聖平表示，「二壘或是游擊都可以，看教練怎麼安排，能夠幫助球隊最重要，這段時間一直都有練球，跟投手對決要趕快進入狀況，很感謝林岳平總教練有安排實戰打擊練習（Live BP），幫助我調整。」

與球隊簽下2.5年複數約，2024年月薪29萬，2025年月薪31萬及2026年月薪35萬，並提供激勵獎金總額200萬，合約總值1166萬元，陳聖平認為，「合約蠻不錯，那時候球隊就是希望盡快完成合約，跟我想得一樣，盡快可以打球，往這個方向前進，談得很順利，其實原本想選73號，但73號球隊已經有人穿，73號是我爸爸名字的諧音，選擇15號則是球隊剩下號碼比較順眼的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳聖平透露，「今年就想過回台灣打球，離家比較近，之前當然希望可以繼續留在美國打拚，現在能夠回台灣，也不是壞事，不管到哪裡，保持熱愛棒球的心，這個比較重要，雖然很可惜結束美國生涯，但回來還是會繼續努力。」

順利加入統一，陳聖平表示，「印象中獅隊氣氛好，隊友之間相處蠻融洽，蠻喜歡，守備是我最大優勢，當然攻擊方面能夠幫助球隊更好，守備是我的強項，盡全力去努力，沒想到這麼快今天就會上場。」

至於被網友翻出有張照片與獅子王的辛巴外型頗為類似，陳聖平笑說，「那張照片有像，照片是今年回到美國拍的，春訓因為太陽太大，所以曬得比較黑，辛巴是獅子王，也不錯，球迷如果這樣叫我也可以。」