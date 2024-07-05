德保拉優質先發、陳俊秀3分彈　兄弟下半季首戰勝統一



▲德保拉。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟5日在台北大巨蛋交手統一7-ELEVEn獅，雙方皆由洋投先發，中信左投德保拉（Jose De Paula）對上統一布雷克（Brock Dykxhoorn），本場中信第6局陳俊秀轟出3分彈，拉開雙方差距，加上德保拉繳出優質先發，終場11比5打敗統一，下半季首戰開出紅盤。

統一第1局率先得分，邱智呈獲得觸身球，藉由投手犯規上到二壘，麟安可補上中外野安打，帶有1分打點，第3局統一林安可掃出右外野2分全壘打，中信第4局用4支安打攻下3分追平。

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中信第5局添得1分，第6局發起猛攻，單局拿到5分，包含陳俊秀轟出3分砲，統一第7局追回2分，包括邱智呈掃出陽春砲，不過第9局中信岳東華回敬一發2分砲，最後6分差勝出。

統一首次在台北大巨蛋擔任主場，吸引15770人進場，改寫隊史主場最多觀眾人數，超越2011年9月4日在高雄澄清湖球場的15287人，當時對手是兄弟象。

德保拉先發6局，用了90球，62個好球，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出6次三振，1次觸身球，失掉3分自責分，取得本季第4勝。

布雷克先發4局，用了97球，63個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉4分自責分，承擔本季第2敗，統一選秀首輪陳聖平先發4打數敲出1支安打，被三振2次。