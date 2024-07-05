沒想過退休前能來大巨蛋　胡金龍有一項貼心建議



▲胡金龍首次造訪大巨蛋。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅40歲外野手胡金龍今天跟著球隊來到台北大巨蛋，也是胡金龍初體驗，看到台灣第一座巨蛋，胡金龍坦言很感動。

第一次進到台北大巨蛋，胡金龍表示，「有去過日本東京巨蛋、札幌巨蛋、西武巨蛋以及韓國高尺巨蛋，美國有去過休士頓太空人隊與亞利桑那響尾蛇等室內球場，第一次來到台北大巨蛋，感覺真的很好。」

首座巨蛋落成，胡金龍認為，「有了大巨蛋對球迷來說是好的，因為台灣天氣實在太悶熱，球迷需要好的看球環境，不是沒有球迷，在大巨蛋比賽也有蠻多球迷，在室內比賽比較沒有風的因素，人工草皮不會有不規則彈跳，也不容易受傷。」

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胡金龍表示，「這是我們第一顆巨蛋，就是一步一步來，硬體設備還可以更好，希望台中和高雄也可以各有一顆巨蛋，未來興建巨蛋的趨勢一定是多功能使用，包括演唱會或是籃球賽，不是只有侷限在棒球。」

另外，胡金龍表示，「踏進大巨蛋很舒服，有去看周邊設備，之前都是在電視上看，感覺跟高尺巨蛋有點像，沒有想過能在退休之前，球員生涯還可以進來比賽，以前要去巨蛋，只能打國際賽，今天第一次來會迷路，還是陳鏞基來帶我。」

胡金龍建議，「大巨蛋還可以加上LED燈，等了這麼久，看到大巨蛋一定會感動，像是可以參考日本職棒，外野區域安排工作人員，吹哨子提醒球迷注意安全，否則有時候打出去球太快，會有受傷風險。」