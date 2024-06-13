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綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

記者杜奕君／綜合報導

揮別前兩戰的低迷表現，達拉斯獨行俠明星控衛(Kyrie Irving)13日在回到主場的總冠軍系列第3戰，全場狂砍35分、3籃板、2助攻表現出色。無奈獨行俠最終仍以7分之差敗北，目前在7戰4勝制陷入0比3絕對落後。且連同此戰在內，厄文目前生涯對戰波士頓塞爾提克，已經苦吞13連敗，與西亞卡姆(Pascal Siakam)並列現役第1位。

總冠軍賽前兩戰，厄文面對曾經效力過的塞爾提克主場球迷狂噓，整體表現僅能算是平平，前兩戰平均僅能攻下14分，與例行賽場均25.6分、5籃板、5.2助攻有段不小落差。

此戰回到達拉斯主場，厄文總算恢復水準，全場出賽多達45分16秒，28投13中砍下全場最高35分，外帶3籃板、2助攻，但面對兵強馬壯的塞爾提克，獨行俠最終仍以輸球收場，冠軍系列賽苦吞3連敗，已經沒有退路。

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根據數據統計，厄文生涯對戰塞爾提克，已經苦吞13連敗，與印第安那溜馬的西亞卡姆並列現役球員對戰塞爾提克的最長連敗紀錄。

而這也代表，只要厄文只要G4無法贏球，就將獨自成為現役對戰塞爾提克連敗最多場的紀錄保持者。

▲獨行俠厄文、唐西奇。（圖／CFP）

▲獨行俠厄文對戰塞爾提克，已經苦吞13連敗。（圖／CFP）

關鍵字： 厄文塞爾提克NBA獨行俠總冠軍賽

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