王正棠、李宗賢4安　桃園破萬觀眾富邦7比2打敗樂天

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將9日在桃園球場交手樂天桃猿，富邦派出左投陳仕朋先發，對上樂天邱駿威，此役富邦打線狂掃18支安打，其中李宗賢、王正棠各有4安，王正棠站上聯盟打擊王，搭配陳仕朋繳出優質先發，終場7比2打敗樂天。

富邦第1局上半率先得分，周佳樂擊出右外野安打，王正棠獲得四壞球，高國麟擊出中外野安打，有1分打點，但樂天1局下半有所回應，陳晨威擊出右外野三壘安打，朱育賢擊出左外野安打，先打下1分，林泓育擊出中外野安打，廖健富擊出二壘安打，再送回1分。

第3局富邦重啟攻勢，李宗賢擊出左外野安打，王正棠敲出中外野二壘安打，有1分打點，董子恩補上右外野安打，又送回1分，第4局董子恩擊出投手滾地球刺殺，有1分打點，第8、9局富邦再追加3分，最後富邦5分差勝出。

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陳仕朋先發7局，用了82球，59個好球，被擊出8支安打，投出1次三振，沒有任何四死球，失掉2分自責分，拿到本季第5勝。

邱駿威先發3局，用了77球，44個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉3分自責分，吞下生涯首敗。

本場比賽現場湧入1萬0377人進場，也是本季樂天首次在桃園主場觀眾人數破萬，本週樂天舉辦「動紫趴」，3場總計觀眾人數為2萬6653人，超越2萬6123人。



▲王正棠。（圖／富邦悍將提供）