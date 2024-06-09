穩定性需要加強　霸威斯檢討：重點不是打者



▲霸威斯。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿洋投霸威斯（Manny Banuelos）今年回到台灣發展，開季表現不算理想，本周登板出現來台單場最多保送，霸威斯檢討問題所在。

開季霸威斯先發3場，戰績0勝2敗，投了14.2局，被擊出25支安打，投出14次三振，11次四死球，防禦率6.14，WHIP值2.25，4月17日被降下二軍，5月9日回到一軍。

本周二霸威斯先發面對中信兄弟，單場6次四壞球，改寫個人來台新高，霸威斯表示，「前天是投得最差的一場，本季已經出賽8場，狀況沒有問題，但穩定性還需要加強，還沒有達到心中想要的結果，需要進步與調整。」

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霸威斯認為，「最重要是攻擊好球帶，如果保送打者，對於球隊沒有幫助，贏球機會也會變小，這部分持續做修正，先前在二軍投過一場，針對球種修正，希望變得更好。」

繼2021年後重返中華職棒，這兩年霸威斯曾登上美國職棒大聯盟，也到日本職棒發展，霸威斯表示，「中職好打者都認得，打者都很棒，擊球率都很好，但重點不是打者，而是我自己要如何變得更好。」

霸威斯表示，「大聯盟是最高殿堂，日本職棒也是水準很高的聯盟，曾經在那邊投過球，對我來說都是很棒的經驗，在國外打球很多年，也很習慣不同文化，能夠體驗不同文化，不是陌生的事情，每個聯盟實力都很好，能做的就是做好投球工作。」