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樂天暫時取消LED燈光秀　鋒總再次強調「時間點」

▲陳金鋒向古久保健二致意。（圖／記者陳立勳攝）
▲陳金鋒向古久保健二致意。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將昨天7比1打敗樂天桃猿，富邦悍將總教練陳金鋒在第8局結束上場抗議主場的局間LED燈光秀，今天主場樂天取消，陳金鋒強調時間點。

昨天富邦與樂天之戰，第8局結束後換局，陳金鋒衝向主場工作人員表達抗議，陳金鋒提到，「已經兩次了，他們要辦活動都OK，當下換到我們投手與野手練習，燈光是暗的，如果投過去沒看到球，受傷的是我們的選手，大家每個主場都有活動，怎麼會在我們換局的時候把燈關掉，已經跟主審說過兩次，這樣子很危險。」

今天賽前陳金鋒主動與樂天桃猿總教練古久保健二致意，陳金鋒表示，「其實沒有說什麼，只是跟古久保健二總教練聊一下球場的事情。」

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樂天決定今天取消局間LED燈光秀，陳金鋒表示，「沒有怎麼看，燈光暗下來沒有辦法練習，就是那個點，熱身只有2分鐘，視覺感覺對於球迷是好的，但就是時間點，是一個比較難做事情的時間點。」

樂天桃猿日籍總教練古久保提到，「原本不知道對方陳金鋒總教練在氣什麼，瞭解之後才知道原因，關燈多少會有影響，可能是投手上場準備的時候，剛好比較暗 所以才會這樣抗議，如果遇到這種狀況，會請球員等一下，不過之後或許燈光會調整。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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