林昱珉復出先發5局飆9K　李灝宇10轟達陣、鄭宗哲猛打



▲林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別出賽，先前被球打到受傷的左投林昱珉今天在新人聯盟投復健賽，先發5局飆出9次三振，李灝宇則是轟出個人本季第10號全壘打。

亞利桑那響尾蛇隊2A左投林昱珉4月27日在休息區意外遭到強襲界外球打到下巴，因為骨折進行手術，今天展開首場復健賽，面對洛杉磯道奇隊新人聯盟，先發5局被敲出1支安打，投出9次三振，2次四壞球保送，但有3次暴投，失掉1分自責分，最後無關勝敗，球隊5比4贏球。

匹茲堡海盜隊2A內野手鄭宗哲今天擔任先發二壘手，排在第1棒，面對舊金山巨人隊2A，總計5打數敲出3支安打，包括2支二壘打，被三振2次，有1分打點，打擊率0.230，球隊4比3獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底特律老虎隊2A內野手李灝宇今天先發守二壘，排在第2棒，遭遇多倫多藍鳥隊2A，4打數敲出2支安打，包括一發2分砲，本季第10轟，選到1次四壞球，跑出本季第6次盜壘成功，打擊率0.279，球隊10比5贏球。

亞利桑那響尾蛇隊2A內野手陳聖平今天擔任先發二壘手，排在第8棒，對上洛杉磯道奇隊2A，3打數沒有安打，選到1次四壞球，打擊率0.154，球隊6比3獲勝。

奧克蘭運動家隊高階1A投手莊陳仲敖今天在第6局中繼登板，碰到辛辛那提紅人隊高階1A，中繼3局用了41球，27個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，無失分，防禦率3.86，球隊14比1獲勝。

聖路易紅雀隊1A投手林振瑋先發對上多倫多藍鳥隊1A，先發5局用了86球，59個好球，被擊出6支安打，投出6次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，防禦率3.23，球隊1比3輸球，雖然林振瑋最快球速投到100.8英里，最後仍吞下本季第4敗。

辛辛那提紅人隊新人聯盟林盛恩擔任先發游擊手，排在第3棒，遭遇芝加哥白襪隊新人聯盟，4打數擊出2支安打，被三振1次，打擊率0.353，球隊2比3輸球。