運動雲

>

林昱珉復出先發5局飆9K　李灝宇10轟達陣、鄭宗哲猛打

▲亞運中華隊先發投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）
▲林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別出賽，先前被球打到受傷的左投林昱珉今天在新人聯盟投復健賽，先發5局飆出9次三振，李灝宇則是轟出個人本季第10號全壘打。

亞利桑那響尾蛇隊2A左投林昱珉4月27日在休息區意外遭到強襲界外球打到下巴，因為骨折進行手術，今天展開首場復健賽，面對洛杉磯道奇隊新人聯盟，先發5局被敲出1支安打，投出9次三振，2次四壞球保送，但有3次暴投，失掉1分自責分，最後無關勝敗，球隊5比4贏球。

匹茲堡海盜隊2A內野手鄭宗哲今天擔任先發二壘手，排在第1棒，面對舊金山巨人隊2A，總計5打數敲出3支安打，包括2支二壘打，被三振2次，有1分打點，打擊率0.230，球隊4比3獲勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底特律老虎隊2A內野手李灝宇今天先發守二壘，排在第2棒，遭遇多倫多藍鳥隊2A，4打數敲出2支安打，包括一發2分砲，本季第10轟，選到1次四壞球，跑出本季第6次盜壘成功，打擊率0.279，球隊10比5贏球。

亞利桑那響尾蛇隊2A內野手陳聖平今天擔任先發二壘手，排在第8棒，對上洛杉磯道奇隊2A，3打數沒有安打，選到1次四壞球，打擊率0.154，球隊6比3獲勝。

奧克蘭運動家隊高階1A投手莊陳仲敖今天在第6局中繼登板，碰到辛辛那提紅人隊高階1A，中繼3局用了41球，27個好球，被擊出3支安打，投出4次三振，無失分，防禦率3.86，球隊14比1獲勝。

聖路易紅雀隊1A投手林振瑋先發對上多倫多藍鳥隊1A，先發5局用了86球，59個好球，被擊出6支安打，投出6次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，防禦率3.23，球隊1比3輸球，雖然林振瑋最快球速投到100.8英里，最後仍吞下本季第4敗。

辛辛那提紅人隊新人聯盟林盛恩擔任先發游擊手，排在第3棒，遭遇芝加哥白襪隊新人聯盟，4打數擊出2支安打，被三振1次，打擊率0.353，球隊2比3輸球。

關鍵字： 旅美球員林昱珉棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「一輩子難得機會」　江國豪完封破功：盡力了

「一輩子難得機會」　江國豪完封破功：盡力了

「已經兩次了！」　鋒總爆氣抗議主場關燈

「已經兩次了！」　鋒總爆氣抗議主場關燈

江國豪8.1局好投力壓樂天　富邦中止4連敗

江國豪8.1局好投力壓樂天　富邦中止4連敗

相隔1141天盜壘成功　林泓育笑：不知道跑速有沒有變快

相隔1141天盜壘成功　林泓育笑：不知道跑速有沒有變快

記得李振昌說的話　陳柏豪學習「精打細算」

記得李振昌說的話　陳柏豪學習「精打細算」

「沒傷到大肌群就好」　曾峻岳右肩檢查鬆口氣

「沒傷到大肌群就好」　曾峻岳右肩檢查鬆口氣

富邦吞4連敗排名直直落　鋒總點出問題

富邦吞4連敗排名直直落　鋒總點出問題

范國宸扭到腳休兵　董子恩首扛富邦先發4棒

范國宸扭到腳休兵　董子恩首扛富邦先發4棒

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

沒鎖定富藍戈火球　梁家榮打變化球有原因

沒鎖定富藍戈火球　梁家榮打變化球有原因

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

「已經兩次了！」　鋒總爆氣抗議主場關燈

台灣金牌羽球男雙最後一舞　「楊肉盧」搭檔8年感性宣布拆夥

湖人撒幣尋教頭！傳將開破億美元肥約招攬康大名帥

曾子祐要命失誤！陳子豪化身「祭典男」　兄弟爬上第2

「一輩子難得機會」　江國豪完封破功：盡力了

點出李家慷進步神速！盧峻翔：周儀翔的幫助不只數據

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兩次了！　鋒總爆氣抗議主場關燈

2台灣羽球男雙拆夥！「楊肉盧」感性告別

3湖人傳將開破億美元肥約招攬康大名帥

4陳子豪化身「祭典男」　兄弟爬上第2

5「一輩子難得」　江國豪完封破功

最新新聞

1奇德讚布朗是綠軍第一人引熱議

2湖人夢幻補強目標曝　該以17號籤換？

3大谷先發敲安　道奇取洋基3連勝

4小龍女、電豹女今愛河PK滑龍舟

5NBA名人堂球星沃克過世享壽84歲

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

邊荷律突見蟲蟲嚇一跳 跳應援中仍緊盯牠不放

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366