運動雲

>

「已經兩次了！」　鋒總爆氣抗議主場關燈

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）
▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將8日7比1打敗樂天桃猿，富邦總教練陳金鋒在第8局結束換局向主場工作人員抗議，賽後陳金鋒說明原因。

今天富邦投手江國豪先發8.1局，用了122球，83個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第4勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第8局江國豪投完，用球數已經111球，陳金鋒表示，「有跟投手教練討論，也有跟他詢問，他想要去拚完封，就讓他去拚，選手有鬥志，如果對方有得分就會換掉，如果不讓他拚，有點說不過去。」

第8局結束後換局，陳金鋒衝向主場工作人員表達抗議，陳金鋒表示，「已經兩次了，他們要辦活動都OK，當下換到我們投手與野手練習，燈光是暗的，如果投過去沒看到球，受傷的是我們的選手，大家每個主場都有活動，怎麼會在我們換局的時候把燈關掉，全世界應該找不到這種。」

陳金鋒表示，「已經跟主審說過兩次，這樣子很危險，換局的時候是我們被關燈，不是他們被關燈，當然就是互相，如果選手受傷怎麼辦，有跟球場工作人員說不要再關燈，所以才去抗議。」

富邦中止4連敗，陳金鋒表示，「比賽就是這樣，有時候狀況好，有時候狀況不好，這幾場輸球都不是很好，都是1分或2分，大家都表現很好。」

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

江國豪8.1局好投力壓樂天　富邦中止4連敗

江國豪8.1局好投力壓樂天　富邦中止4連敗

相隔1141天盜壘成功　林泓育笑：不知道跑速有沒有變快

相隔1141天盜壘成功　林泓育笑：不知道跑速有沒有變快

記得李振昌說的話　陳柏豪學習「精打細算」

記得李振昌說的話　陳柏豪學習「精打細算」

「沒傷到大肌群就好」　曾峻岳右肩檢查鬆口氣

「沒傷到大肌群就好」　曾峻岳右肩檢查鬆口氣

富邦吞4連敗排名直直落　鋒總點出問題

富邦吞4連敗排名直直落　鋒總點出問題

范國宸扭到腳休兵　董子恩首扛富邦先發4棒

范國宸扭到腳休兵　董子恩首扛富邦先發4棒

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

沒鎖定富藍戈火球　梁家榮打變化球有原因

沒鎖定富藍戈火球　梁家榮打變化球有原因

林泓育少見盜壘成功　樂天教頭：對方捕手沒想到

林泓育少見盜壘成功　樂天教頭：對方捕手沒想到

梁家榮棒打富藍戈破僵局　樂天3比1送富邦4連敗

梁家榮棒打富藍戈破僵局　樂天3比1送富邦4連敗

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

熱門新聞

快訊／台鋼雄鷹註銷笠原祥太郎　10日澄清湖主場道別

台灣金牌羽球男雙最後一舞　「楊肉盧」搭檔8年感性宣布拆夥

王柏融強勢歸隊領小鷹猛打秀　打擊大混戰台鋼12比8勝兄弟

玉山盃／彰化創隊史最佳　教練楊振銓受激勵參加中職測試會圓夢

山本由伸7K壓制洋基無緣勝投　大谷翔平5支0跑回1分

玉山盃／呂泳鋐扛台南市第1棒有腳程優勢　投入選秀想跟上郭天信

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台鋼註銷笠原祥太郎　10日道別

2台灣羽球男雙拆夥！「楊肉盧」感性告別

3打擊大混戰台鋼12比8勝兄弟

4教練楊振銓參加中職測試會圓夢

5山本由伸7K壓制洋基　大谷翔平熄火

最新新聞

1兩次了！　鋒總爆氣抗議主場關燈

2古林完投本季新高7局！猛獅封王M9

3江國豪8.1局好投　富邦中止4連敗

4台灣羽球男雙拆夥！「楊肉盧」感性告別

5為奧運砸近500億整治　巴黎市長將游塞納河

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

慈妹熱舞突被攝影師撞飛　嚇翻回頭...笑場繼續應援

大谷翔平遭三振！　海盜新秀速球破101英里

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366