「已經兩次了！」　鋒總爆氣抗議主場關燈



▲陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／桃園報導

富邦悍將8日7比1打敗樂天桃猿，富邦總教練陳金鋒在第8局結束換局向主場工作人員抗議，賽後陳金鋒說明原因。

今天富邦投手江國豪先發8.1局，用了122球，83個好球，被擊出4支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第4勝。

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第8局江國豪投完，用球數已經111球，陳金鋒表示，「有跟投手教練討論，也有跟他詢問，他想要去拚完封，就讓他去拚，選手有鬥志，如果對方有得分就會換掉，如果不讓他拚，有點說不過去。」

第8局結束後換局，陳金鋒衝向主場工作人員表達抗議，陳金鋒表示，「已經兩次了，他們要辦活動都OK，當下換到我們投手與野手練習，燈光是暗的，如果投過去沒看到球，受傷的是我們的選手，大家每個主場都有活動，怎麼會在我們換局的時候把燈關掉，全世界應該找不到這種。」

陳金鋒表示，「已經跟主審說過兩次，這樣子很危險，換局的時候是我們被關燈，不是他們被關燈，當然就是互相，如果選手受傷怎麼辦，有跟球場工作人員說不要再關燈，所以才去抗議。」

富邦中止4連敗，陳金鋒表示，「比賽就是這樣，有時候狀況好，有時候狀況不好，這幾場輸球都不是很好，都是1分或2分，大家都表現很好。」