林泓育少見盜壘成功　樂天教頭：對方捕手沒想到



▲林泓育。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿7日3比1打敗富邦悍將，樂天捕手林泓育第5局發動盜壘成功，賽後樂天桃猿日籍總教練古久保健二認為，「可能沒想到他會盜壘。」

富邦洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）先發7局只失1分自責分，樂天洋投魔神樂（Marcelo Martinez）同樣先發7局，失掉1分自責分，表現不相上下。

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談到今天這場比賽，古久保健二表示，「今天兩邊投手都表現很好，羅戈今天的指叉球比較少，指叉球比較像是變速球的感覺，對於左打者來說比較難打，沒有那麼容易抓到球路，但不太知道羅戈第8局就被換下場的原因。」

第8局樂天在富邦換上終結者富藍戈（Enderson Franco）狀況下，梁家榮和朱育賢都敲出適時安打，古久保健二表示，「第8局前面有一個短打失敗，如果能確實做好，就不會壓力這麼大，前面林立選到四壞球保送很重要，富藍戈基本上不是快的，不然就是慢的，當下用變速球搶好球數，剛好梁家榮與朱育賢有掌握到。」

此外，第5局樂天捕手林泓育繼2021年4月24日之後，再次跑出盜壘成功，古久保健二表示，「林泓育那一次盜壘，對方捕手戴培峰好像有頓一下，可能沒想到他會盜壘，以結果來說，有串連到馬傑森的安打。」