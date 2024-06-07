「感激球迷愛我」　肯特談前東家富邦：是不錯的球隊



▲肯特。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

前富邦悍將洋投肯特（Matt Kent）近期被樂天桃猿簽下，今天來到球場與隊友見面，重新回到中華職棒，肯特表示，「很感激球迷。」

原本一度打算不繼續投球，要轉任教練，重新回到台灣，肯特表示，「當初原本已經全心全意要當教練，在高中或是大學當教練，知道有這個機會回到台灣，所以抓住這次機會。」

肯特表示，「過去就知道樂天桃猿這支球隊，球隊裡面有很多有潛力或是有實力的球員，不管是年輕或是資深的球員，這個隊伍還不錯，過去需要面對這支球隊，現在不用了。」

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昨天抵達台灣，肯特表示，「今天剛投完牛棚練投，感覺還不錯，會專心在重量訓練方面，把身體狀態拉起來，看有沒有達到預期目標，不管是直接在一軍出賽，或是在二軍投個幾場，也都無所謂，重點是這兩個禮拜做好調整，看調整狀況如何。」

肯特坦言，「很感謝球迷一直很支持我，無論是分享短影片或是限時動態，我也都有看，很多人私訊給我，也都有鼓勵我，比較可惜無法一一回覆，很感激球迷這麼愛我。」

肯特表示，「去年季後還是有跟富邦悍將聯繫，季初知道不在球隊計畫，所以保持訓練，感謝樂天給我機會，面對富邦沒有特別想要面對的打者，就是做好自己的工作，拿到出局數，想辦法擊倒他們，不會因為轉隊就覺得怎麼樣，富邦還是很不錯的球隊。」