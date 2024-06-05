詹子賢用眼神表達不滿　平野惠一：可以理解心情

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟昨天5比0完封樂天桃猿，中信兄弟外野手詹子賢第7局打擊時對於主審好球帶不滿，眼睛緊盯著主審楊崇煇，中信兄弟總教練平野惠一表示，「可以理解詹子賢的心情。」

昨天比賽第7局詹子賢上場打擊，在滿球數時，站著不動被三振，詹子賢對於判決不滿，手插著腰站在原地，不回休息室，中信兄弟總教練平野惠一趕緊上場安撫情緒，詹子賢回休息區途中緊盯主審，楊崇煇也用犀利眼神回應。

談到昨天的狀況，平野惠一表示，「那顆球投手投得邊邊角角，很精準，是不好打的球，詹子賢也是有很好的選球，認為是壞球 才放掉，那一球是不好判斷的，可以理解詹子賢的心情，那個時候我怕會怎麼樣，所以趕快上去安撫。」

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平野惠一透露，「今年春訓的時候有跟大家說，身為總教練以保護選手為優先，在昨天狀況下，有必要趕快上去，讓詹子賢可以信服的走下來，當然他內心無法接受，可以理解他的心情，而投手也是盡全力去拚，因此我告訴詹子賢好好把握下一次機會，沒有被判退場，真是太好了。」

平野惠一坦言，「如果我是現役選手，當下一定也會有情緒，後來我有回去看影片，那一球真的不是很好判斷，以投手視角來說，投手投得很漂亮，捕手也接得很漂亮，因此判好球或是壞球都不算太誇張，都是有空間的。」

上週日才在台北大巨蛋跨出休息室，避免衝突發生，昨天又趕緊出來阻止球員與主審的衝突，平野惠一笑說，「這次剛好直接從休息區旁邊過去，不需要跨欄。」



▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）