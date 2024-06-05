運動雲

>

詹子賢用眼神表達不滿　平野惠一：可以理解心情

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟昨天5比0完封樂天桃猿，中信兄弟外野手詹子賢第7局打擊時對於主審好球帶不滿，眼睛緊盯著主審楊崇煇，中信兄弟總教練平野惠一表示，「可以理解詹子賢的心情。」

昨天比賽第7局詹子賢上場打擊，在滿球數時，站著不動被三振，詹子賢對於判決不滿，手插著腰站在原地，不回休息室，中信兄弟總教練平野惠一趕緊上場安撫情緒，詹子賢回休息區途中緊盯主審，楊崇煇也用犀利眼神回應。

談到昨天的狀況，平野惠一表示，「那顆球投手投得邊邊角角，很精準，是不好打的球，詹子賢也是有很好的選球，認為是壞球 才放掉，那一球是不好判斷的，可以理解詹子賢的心情，那個時候我怕會怎麼樣，所以趕快上去安撫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

平野惠一透露，「今年春訓的時候有跟大家說，身為總教練以保護選手為優先，在昨天狀況下，有必要趕快上去，讓詹子賢可以信服的走下來，當然他內心無法接受，可以理解他的心情，而投手也是盡全力去拚，因此我告訴詹子賢好好把握下一次機會，沒有被判退場，真是太好了。」

平野惠一坦言，「如果我是現役選手，當下一定也會有情緒，後來我有回去看影片，那一球真的不是很好判斷，以投手視角來說，投手投得很漂亮，捕手也接得很漂亮，因此判好球或是壞球都不算太誇張，都是有空間的。」

上週日才在台北大巨蛋跨出休息室，避免衝突發生，昨天又趕緊出來阻止球員與主審的衝突，平野惠一笑說，「這次剛好直接從休息區旁邊過去，不需要跨欄。」

▲詹子賢 。（圖／中信兄弟提供）
▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職中信兄弟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

重磅韓星公布！泫雅披黃袍攻蛋　加入中信兄弟「K歌」

重磅韓星公布！泫雅披黃袍攻蛋　加入中信兄弟「K歌」

李灝宇掃長打連9戰敲安　陳偉殷先發6局挨2轟

李灝宇掃長打連9戰敲安　陳偉殷先發6局挨2轟

大谷翔平敲安吞2K　道奇0比1遭海盜完封

大谷翔平敲安吞2K　道奇0比1遭海盜完封

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

「喜歡節奏快一點」　克迪談兄弟4洋投競爭

克迪一軍首秀壓制樂天強力打線　兄弟教頭：真的很不錯

克迪一軍首秀壓制樂天強力打線　兄弟教頭：真的很不錯

克迪7局無失分助兄弟完封樂天　統一獅上半季封王M13

克迪7局無失分助兄弟完封樂天　統一獅上半季封王M13

重返桃園面對桃猿迷　陳俊秀笑：不要被罵就很好了

重返桃園面對桃猿迷　陳俊秀笑：不要被罵就很好了

林子偉歸隊需要時間　樂天教頭：把傷勢完全治好

林子偉歸隊需要時間　樂天教頭：把傷勢完全治好

不瞭解肯特調整近況　樂天洋投暫時沒有要替換

不瞭解肯特調整近況　樂天洋投暫時沒有要替換

兄弟本季桃園球場初體驗　平野提醒3點要注意

兄弟本季桃園球場初體驗　平野提醒3點要注意

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

快訊／水原一平認竊5.5億「最高恐關33年」！　大谷翔平首發聲

重磅韓星公布！泫雅披黃袍攻蛋　加入中信兄弟「K歌」

大聯盟賭博醜聞！馬坎諾終身禁賽、4球員禁賽1年　投注海盜都輸

水原一平坦承學歷造假　只上了一點點大學

七六人準備幹大事？薪資空間近20億　瞄準詹皇、巴特勒等4球星

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／水原一平認罪竊盜5.5億元！　大谷翔平首發聲

2泫雅攻蛋！加入中信兄弟「K歌」

3大聯盟賭博醜聞！馬坎諾終身禁賽

4水原一平坦承學歷造假　只上了一點點大學

5七六人準備幹大事？瞄準詹皇、巴特勒

最新新聞

1銳歐先發夢遭攪局　艾璞樂將回歸輪值

2葉總讚：吉力吉撈守備越來越進入狀況

3韓星泫雅8月登台　中信透露過程

4兄弟新洋投　古久保：沒那麼好打

5兄弟輪值有考量　德保拉隨時一軍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

球王喬帥滑倒克服膝傷贏球　摘大滿貫370勝史上第一人

大谷咬手套秀俏皮模樣　球迷見可愛動作：像小狗狗

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

大谷達成生涯百轟百盜　大聯盟日球員紀錄第2人

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366