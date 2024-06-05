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李灝宇掃長打連9戰敲安　陳偉殷先發6局挨2轟

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）
▲李灝宇。（圖／擷取自老虎2A官方X）  

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣今天分別出賽，其中李灝宇維持近期火燙手感，連續9場敲安。

底特律老虎隊2A內野手李灝宇今天先發守二壘，排在第3棒，面對多倫多藍鳥隊2A，3打數敲出1支安打，是一支二壘安打，有1分打點，被三振1次，選到2次四壞球，還有1次盜壘成功，打擊率0.275，最後球隊5比10落敗。

匹茲堡海盜隊2A內野手鄭宗哲先發鎮守游擊，擔任開路先鋒，遭遇舊金山巨人隊2A，打數沒有安打，被三振3次，打擊率0.213，球隊0比1被完封。

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亞利桑那響尾蛇隊2A內野手陳聖平先發守三壘，排在第8棒，碰上洛杉磯道奇隊2A，3打數沒有安打，被三振2次，打擊率0.169，球隊0比2遭到完封。

匹茲堡海盜隊1A投手張弘稜先發遭遇費城費城人隊1A，先發5.1局，用了86球，54個好球，被擊出4支安打，送出7次三振，1次四壞球，失4分，3分自責分，防禦率3.66，最後無關勝敗，球隊6比4贏球。

美國獨立聯盟左投陳偉殷先發6局，被擊出6支安打，包括2發全壘打，投出4次三振，2次四壞球，失掉4分自責分，防禦率4.97，球隊3比4輸球，陳偉殷承擔本季第2敗。

關鍵字： 旅美球員李灝宇棒球

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