克迪一軍首秀壓制樂天強力打線　兄弟教頭：真的很不錯



▲克迪。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／桃園報導

中信兄弟4日5比0完封樂天桃猿，中信左投克迪（Kirk McCarty）一軍初登板，送出7局無失分，賽後中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，「真的很不錯。」

克迪本場先發7局用了105球，71個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，2次四壞球，無失分，順利拿下來台首勝，獲選單場最有價值球員。

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談到克迪表現，平野惠一表示，「真的很不錯，尤其是面對樂天桃猿這種強力打線，還是可以壓制，節奏非常好，岳政華有一球飛撲美技，也是非常關鍵，體力也沒有問題，很期待他下一次出賽。」

第6局克迪一度被樂天攻上滿壘，最後守住無失分，平野惠一表示，「難免會有這樣的一局，對方很努力想要追分，他能夠馬上冷靜下來，把危機化解掉，前陣子沒有一軍出賽，也準備了很久，他也說準備好了，等這個機會這麼久，心情是很掙扎的，但今天有好的表現，讓他證明自己，當然也很感謝二軍幫忙安排比賽。」

今天讓樂天洋投霸威斯（Manny Banuelos）5局就用了109球退場，包括選到6次四壞球，平野惠一認為，「策略執行都蠻成功，賽前打擊會議的內容都有確實去執行。」

此外，今天中信贏球後，戰績升上第二名，平野惠一認為，「明天也必須要加油才行。」