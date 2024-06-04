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下一個大谷翔平？　美國大學「二刀流」轟超大號全壘打

記者陳立勳／綜合報導

美國佛羅里達大學21歲「二刀流」卡格利諾恩（Jac Caglianone）最近在對戰內布拉斯加大學比賽中，轟出一發119英里（約191.5公里）、413英呎的超大號全壘打，引起網路熱議。

卡格利諾恩被外界是為本屆大聯盟選秀大物，連2年在大學都有30轟，本季59場比賽，轟出31發全壘打，63分打點，打擊率0.407，長打率0.845。

除了打擊之外，卡格利諾恩去年18場先發，拿到7勝4敗，防禦率4.34，今年先發14場，戰績5勝2敗，防禦率4.57。

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依照大聯盟球探報告，如果要說卡格利諾恩是第二個大谷翔平，對他來說不公平，但他確實是目前大學最好的二刀流球員，投、打兩邊都很突出，其中打擊表現大幅進步，球探更喜歡他擔任打者，預期如果是擔任打者，會在選秀首輪前段，如果是投手，會在選秀第二輪。

打擊上卡格利諾恩獲得高達70分力量評價，打擊策略非常積極，但去年44%追打壞球率，讓人有些憂心，但他並不常被三振，可以持續製造紮實的擊球，今年追打壞球率減少，被三振率下降，鎮守一壘也很不錯。

至於投球方面，因曾動過手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），卡格利諾恩去年在大學第一個投球賽季，控球並不理想，後來修正投球機制，控球有所改善，但今年67局，還是有46次四壞球，不過他最快球速可以投到100英里，還有卡特球與變速球。

▲佛羅里達大學卡格利諾恩。（圖／達志影像／美聯社）
▲佛羅里達大學卡格利諾恩。（圖／達志影像／美聯社） 

關鍵字： 二刀流棒球

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