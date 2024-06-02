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「隨便中帶謹慎」　林孝程開路猛打：雙腳傷勢沒百分百

▲味全龍隊林孝程。（圖／味全龍隊提供）
▲林孝程。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍2日6比2打敗中信兄弟，味全外野手林孝程今天改打開路先鋒，繳出猛打賞，貢獻勝利打點，幫助球隊中止3連敗，賽後林孝程透露策略。

今天林孝程排在第1棒，5打數敲出3支安打，有2分打點，包含勝利打點，林孝程表示，「其實打第幾棒都可以，教練把我排在第幾棒，我就是做好，不會有太大的起伏，希望打擊狀況可以保持。」

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最近球隊戰績不理想，林孝程表示，「因為我們是年輕球員，有人說我們不太年輕，但本質上還是年輕球隊，大家給自己責任感太重，去年壘上有人，得點圈都打得回來，今年反而是壘上有很多人，但關鍵就是打不回來，主要是心態，跟技術一點關係都沒有。」

林孝程透露，「今天賽前跟拿莫．伊漾說，就是隨便一點打，隨便中帶有謹慎，近期有感受到大家的壓力，我自己也很有壓力，這兩天林智勝學長有說，壓力會變成動力，這是騙人的，越有壓力越打不好，叫我們放開去打，知道自己在做什麼就好。」

林孝程透露，「今年想要把身體顧好一點，從去年下半季開始，因為雙腳脛骨的傷勢，恢復沒有百分之百，葉君璋總教練想要讓我下去休息，但我跟葉總說，如果會傷害到球隊，我會自己講，今年盜壘也比較少，把教練團給的任務做好。」

關鍵字： 中職味全龍

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