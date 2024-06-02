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快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

▲▼味全龍高須洋介。（圖／記者張克銘攝）
▲味全龍高須洋介。（圖／資料照）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍近期戰績狀況不理想，吞下3連敗，目前排名第5，今天教練團有所異動。

昨天輸給中信兄弟，味全苦吞3連敗，味全總教練葉君璋表示，「 今天開始改由日籍教練高須洋介擔任首席教練，跟張建銘對調，原首席教練張建銘轉任打擊統籌，而原本的另一位首席教練林瑋恩，負責協助高須洋介教練，因為首席有很多事情要做。」

葉君璋表示，「我們教練都蠻年輕，高須洋介教練比較有經驗，當選手在成長的時候，需要他這樣的教練，帶入觀念與思考，讓選手可以成長，確實他是有蠻多經驗，可以給更多東西。」

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葉君璋認為，「打擊不是單一狀況，是選手需要成長，高須洋介教練經歷比較多事情，經驗比較豐富，現在選手這個階段需要這樣的人，給他們更好的回答與資訊。」

葉君璋坦言，「高須洋介轉任首席教練，不只是打擊而已，過去他很尊重其他人，變成首席給他更大空間發揮，之前請他排打序，他不太好意思，這樣有點可惜，畢竟他有豐富資歷，現在轉任首席，今天就由他安排打序。」

針對教練工作任務調整，葉君璋表示，「有時候位置換一下，看是不是對球隊比較好，當然不是一定有很好的成績，以球隊成長來說是適合的。」

此外，味全投手教練與牛棚教練調整回來，郭勝安回任投手教練，黃亦志則是牛棚教練。

關鍵字： 中職味全龍

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