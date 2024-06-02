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大谷百盜達陣、山本由伸優質先發　道奇4比1擊退落磯

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，面對科羅拉多落磯隊，此役大谷翔平先發敲安，並且跑出生涯第100次盜壘成功，達成大聯盟生涯百轟百盜里程碑，搭配山本由伸繳出優質先發，終場道奇4比1打敗落磯。

今天大谷翔平擔任先發指定打擊，排在第2棒，第1局首打席擊出左外野飛球被接殺，第3局選到四壞球保送，上壘發動盜壘成功，跑出本季第14次盜壘成功，也是生涯第100次盜壘成功，雖然上到二壘後，遭到投手牽制出局，但加上生涯累積185轟，達成大聯盟生涯百轟百盜紀錄，也是繼鈴木一朗後，日本球員第二人。

大谷翔平第5局第3打席遭到三振，第7局第4打席擊出中外野安打，總計3打數敲出1支安打，被三振1次，選到1次四壞球，本季打擊率0.326。

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落磯隊本場第2局上半靠著高飛犧牲打攻下1分，道奇隊第2局下半拿到2分，包括海伍德（Jason Heyward）敲出超前比數二壘打，後面第4局和第6局各添1分，最後3分差贏球。

道奇隊投手山本由伸先發6局，用了101球，67個好球，被擊出6支安打，送出7次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第6勝。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

關鍵字： MLB棒球

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