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張志豪首局清壘、許基宏開轟　兄弟7比3送味全3連敗

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟1日在台北大巨蛋對上味全龍，兩隊皆由洋投掛帥先發，中信猛登（Daniel Mengden）交手味全伍鐸（Bryan Woodall），此役首局中信強攻4分，包括張志豪清壘的三壘打，加上第5局許基宏開轟助威，終場7比3打敗味全，味全吞下3連敗。

伍鐸首局遭到亂流，先被岳政華擊出安打，接著四壞球保送陳俊秀、曾頌恩，滿壘狀況下，張志豪掃出一壘邊線三壘安打，有3分打點，後面王政順補上中外野安打，再打下1分。

味全第3局打破鴨蛋，劉時豪擊出，石翔宇遭到觸身球，林孝程、李凱威擊出安打，幫助球隊攻下第1分，不過中信第5局許基宏揮出右外野陽春全壘打，第6局又追加1分保險，拉開領先到5分。

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味全第8局有分數進帳，拿莫．伊漾適時擊出中外野二壘安打，先追回1分，黃柏豪出現高飛犧牲打，又拿到1分，但中信第8局周思齊擊出內野滾地球，藉由野手選擇上壘，帶有1分打點，最後4分差贏球。

猛登先發5.2局，用了106球，65個好球，被擊出4支安打，投出6次三振，2次四壞球，2次觸身球，失掉1分自責分，拿到本季第5勝，近期先發3連勝。

伍鐸先發5.2局，用了101球，63個好球，被擊出8支安打，包括1支全壘打，投出2次三振，2次四壞球，丟掉本季單場最高6分自責分，承擔本季第3敗。

▲中信兄弟許基宏。（圖／中信兄弟提供）
▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中職中信兄弟

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