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初登大巨蛋開球小緊張　黃仁勳秀台語：昨天不好睡

記者陳立勳／台北報導

味全龍今天在台北大巨蛋交手中信兄弟，輝達執行長黃仁勳擔任開球嘉賓，穿上味全龍93號球衣，並且成功開出漂亮好球，他用台語致詞，要大家在他開球時，「眼睛閉一下，不用太久。」

▲輝達執行長黃仁勳擔任味全龍開球嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）
▲黃仁勳開球。（圖／記者林敬旻攝） 

輝達執行長黃仁勳上週日現身美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」，脫下常穿的黑皮衣，穿上93號球衣站上投手丘，獻上人生開球處女秀，今天則是受邀來到台北大巨蛋開球。

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今天在開球前除了中文致詞，還秀了一下台語，黃仁勳表示，「大家好！我是黃仁勳。」現場一陣歡呼，「我在台灣出生，在美國長大，中文在美國學的，講得沒有太好，我講一點英文好不好，不會講太多。」

黃仁勳之後用英文說，「我想告訴你們，我非常感激你們讓我和我們的公司NVIDIA在台灣如此受歡迎，台灣是NVIDIA非常珍視的合作夥伴，其中台積電、鴻海、廣達、仁寶、英業達、緯創等企業，還有許多支持我們並與我們合作近30年的夥伴，我想感謝你們讓我們感到如此受歡迎。」

對台灣來說，這是非常激動人心的時刻，我們正處於一個AI的時代的開端，而台灣正處於這個時代的中心，這是一個非常令人興奮的一週，因為我們將與合作夥伴們一起慶祝新產品、新策略和未來成長的新機會，所以我想感謝你們所有人，感謝你們歡迎我，並始終敞開心扉接納我，很謝謝你們。」

黃仁勳最後再用台語說，「等一下我要丟球的時候，這麼多人看，讓我很緊張，壓力太大，昨天晚上不好睡，等一下投球時，大家眼睛閉一下，不用太久，OK！」

黃仁勳開球由「大師兄」林智勝接球，投得距離有一點短，林智勝向前移動一步順利接進手套，黃仁勳對林智勝比出「讚」。

▲輝達執行長黃仁勳擔任味全龍開球嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）
▲黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）  

關鍵字： 中職味全龍黃仁勳

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