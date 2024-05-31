艾士特優質先發　兄弟4比3擊敗味全中止3連敗

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟31日在台北大巨蛋交手味全龍，雙方皆由洋投先發，中信左投艾士特（Eric Stout）對上味全鋼龍（Drew Gagnon），本場艾士特繳出優質先發，加上第3局用4支安打換回2分，終場4比3險勝味全，中止3連敗。

味全第1局率先得分，李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭天信連續擊出安打，拿莫．伊漾擊出一壘滾地球，雖然讓對手形成雙殺守備，但有送回1分。

中信第3局打破鴨蛋，王政順擊出游擊方向內野安打，高宇杰擊出中外野三壘安打，先打下1分，岳政華補上右外野安打，帶有1分打點，幫助球隊超前比數。

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第6局上半中信重啟攻勢，許基宏、曾頌恩安打上壘，張志豪敲出中外野二壘安打，帶有2分打點，但第6局下半味全還以顏色，郭天信擊出中外野安打，劉基鴻掃出二壘打，拿莫．伊漾擊出游擊滾地球刺殺，有1分打點，陳品捷敲出中外野安打，味全追到1分差，但最後仍以1分差落敗。

艾士特先發6局，用了95球，69個好球，被擊出9支安打，投出5次三振，沒有任何四死球，失掉3分自責分，拿到本季第5勝，近期先發3連勝。

鋼龍先發6.2局，用了103球，64個好球，被擊出8支安打，送出8次三振，2次四壞球，失掉4分自責分，承擔本季第2敗。



▲艾士特。（圖／中信兄弟提供）