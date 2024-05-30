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富邦8比6逆轉勝兄弟　戰績追上樂天並列第二

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將30日在台中洲際球場交手中信兄弟，雙方皆由本土投手先發，富邦江國豪對上中信左投魏碩成，本場中信首局先攻5分，但富邦沒有放棄，後面連趕6分，包含第3局拿到3分，一舉超前比數，終場8比6打敗中信，取得3連勝，戰績追上樂天桃猿並列第二。

中信第1局率先發動攻勢，岳政華擊出右外野二壘安打，江坤宇補上安打，先打下1分，曾頌恩掃出2分砲，接著陳俊秀獲得四壞球，陳子豪揮出右外野2分打點全壘打，單局進帳5分。

富邦第2局先追回3分，第3局持續搶攻，申皓瑋、陳真、姚冠瑋連續安打、先打下1分、董子恩遭到觸身球，滿壘狀況下，對方暴投又送1分，王勝偉、葉子霆獲得四壞球，富邦再擠回1分。

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第5局富邦追加2分，包括王正棠的高飛犧牲打與高國麟的適時安打，第7局中信追回1分，但最後仍以2分差落敗，苦吞3連敗。

江國豪先發5局，用了103球，63個好球，被擊出7支安打，包括2發全壘打，送出7次三振，3次四壞球，1次觸身球，丟掉5分自責分，拿到本季第3勝。

魏碩成先發2.2局，用了85球，被擊出6支安打，投出5次三振，4次四壞球，2次觸身球，失掉6分自責分，承擔本季第4敗，近期先發3連敗。

▲富邦悍將葉子霆。（圖／富邦悍將提供）
▲葉子霆。（圖／富邦悍將提供） 

關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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