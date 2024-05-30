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統一獅傑尼獅靚仔茶餐廳　石班瑜、黃大煒、黃秋生登場

▲統一獅隊傑尼獅靚仔茶餐廳嘉賓。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊傑尼獅靚仔茶餐廳嘉賓。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅將於6月8日到6月10日端午連假期間舉辦「傑尼獅靚仔茶餐廳」主題活動，活動賽前嘉賓大咖雲集，邀請到周星馳御用配音演員石班瑜、搖滾教父黃大煒，以及金馬影帝黃秋生出席活動擔任嘉賓。

三位來自配音界、音樂界與電影界的實力派男神將蒞臨台南棒球場，為2024傑尼獅靚仔茶餐廳主題日擔任賽前表演暨開球嘉賓，展現最具「港」風的傑尼獅精神！

陪伴許多人長大的周星馳電影，不只是兒時回憶，更是朋友間聊天不可或缺的話題，而這些看到都會背的經典台詞，其中的靈魂便是幕後的配音演員石班瑜老師，自1983年入行至今已超過40個年頭，更是周星馳半數電影作品的臺灣配音員，《賭俠》、《整人專家》、《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《食神》、《少林足球》、《功夫》等數不完的作品裡，部部皆是經典中的經典，而影迷最熟悉的聲音不僅將於台南棒球場經典還原，平常也關注中華職棒賽事的石班瑜老師，也將於6月8日活動首日登上投手丘為獅隊開球。

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第二天開球是獨特原創音樂人、搖滾教父黃大煒，出生於香港、在夏威夷長大的黃大煒，於台灣出道並於1990年發行第一張國語專輯《讓每個人都心碎》，獨特又高亢的唱腔備受迴響，而後專輯所收錄的單曲《你把我灌醉》更是成為其情歌代表作，除了經典傳唱神曲，黃大煒也首度參與即將上檔的臺灣犯罪醫療影集客串演出，今年將發表新專輯，並舉行巡迴演唱會。

本次黃大煒來到台南棒球場不只是要為全場帶來迷人嗓音，還要接下開球嘉賓重責大任，黃大煒預告當天將要與他最帥氣的音樂總監POLO一起搭檔演出即將推出的新曲，帶給全場球迷最棒的聽覺享受，現在起有空也開始暖身練投，希望當天能有好球表現。

最後傑尼獅靚仔茶餐廳壓軸登場的重量級嘉賓，是從影40多年、累積超過200部電影作品、演繹許多深植人心的角色，並獲獎無數的港星黃秋生，出道以來參與大量影視製作並跨足電影電視及電視劇多領域發展。

黃秋生提到，自己小時候也是喜愛棒球、有著棒球夢，接獲邀約真的是非常期待！已經先開始偷偷練習投球姿勢，想像如何演繹一位霸氣威風、宰制全場的王牌投手。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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