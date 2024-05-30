被大谷翔平砲擊　大都會投手失控行為遭DFA

Jorge Lopez was ejected from the Mets game and as he left the game he threw his glove into the crowdpic.twitter.com/yYSqpY6aqb — Action Network (@ActionNetworkHQ) May 29, 2024



▲紐約大都會隊投手羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發開轟，苦主紐約大都會隊後援投手羅培茲（Jorge Lopez）因為與三壘審爭執遭到驅逐出場，退場後把手套丟到觀眾席，根據美國媒體報導，羅培茲將會遭到球隊指定轉讓（DFA）。

今天羅培茲在第8局登板，遭到大谷翔平砲轟，下一棒面對費里曼（Freddie Freeman），投到1好3壞，在促請裁決時，不滿三壘審判定沒有出棒過半，結果發生爭執，直接被裁判驅逐出場。

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被驅逐出場後羅培茲把手套給丟到觀眾席，賽後大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）提到，理解羅培茲的憤怒，但是把手套丟進觀眾席的行為是不被允許。

賽後被問到對於離譜行為是不是感到後悔，羅培茲表示，「我不會後悔，球隊最近看起來就像是整個大聯盟當中最爛的，有什麼事情發生，那就發生了。」

依據美國媒體報導，大都會隊將會把羅培茲指定讓渡，有非常高的機率在讓渡期過後，不會把羅培茲留在球隊。