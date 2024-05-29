王柏融狀態下滑　路易士點出關鍵：擊球的選擇



▲王柏融。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／天母報導

台鋼雄鷹外野手王柏融近期打擊狀態下滑，打擊率跌到剩0.250，台鋼雄鷹外籍打擊教練路易士（Luis Santos）表示，「主要是擊球的選擇。」

今日賽前王柏融本季出賽38場，2支全壘打，15分打點，上壘率0.365，長打率0.336，打擊率0.250，最近4場比賽，16個打數僅有2支安打。

談到王柏融狀況，路易士表示，「其實沒有太大問題，就是經歷正常的高低起伏，揮棒機制沒有太大問題，可能是最近擊球的選擇問題，畢竟想要對球隊貢獻，也想要打好，打到不是那麼喜歡的球，有一點小著急，但都是正常的，沒有太大問題。」

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路易士表示，「沒有接觸過去的王柏融，但從去年來看，都是用現在的揮棒機制去打，教練就是盡量幫忙調整，現在重點就是擊球的選擇。」

觀察王柏融打擊，路易士坦言，「確實有時候王柏融重心沒有留在後面，揮棒延伸沒有做好，前導手太早翻掉，但他是很好的打者，自己會去調整，這幾天有跟他鼓勵一下，現在有比較好的趨勢。」

路易士認為，「其實王柏融狀況也不到低潮，如果都是被三振，或是軟弱的球才是，但最近他打得都蠻紮實，只是剛好找到守備，能做的就是持續把球打強勁。」